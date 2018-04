Le musée de la famille de l’empereur Nicolas II s’ouvre à Tobolsk à la fin d’avril

TASS, le 8 avril. Le musée de la famille du dernier empereur russe Nicolas II s’ouvre dans le bâtiment de la maison Du gouverneur à Tobolsk à la fin d’avril. Musée deviendra le centre d’excursion touristique du projet « Impérial de la route », selon le site Тобольского musée historique et architectural de la réserve.

« À Tobolsk, le 28 avril ouvrira ses portes le Musée de la famille de l’empereur Nicolas II. Un nouvel objet est situé dans un bâtiment commémoratif Du gouverneur de la maison et historiquement associé avec un séjour dans le lien de la famille impériale de Nicolas II, à partir d’août 1917 à avril 1918 », – dit dans le message.

Des expositions, appartenant à la personnages royaux et les fournisseurs de la cour impériale, se réunissaient pendant de nombreuses années. Les « joyaux de la collection sont les familial de galerie de photos amateur photos, surplombée par la famille royale à Tobolsk; les comptes de saint – jean- le couvent Vvedensky sur les produits alimentaires prescrits pour un séjour de Губернаторском la maison et de la maison d’un marchand de Kornilov depuis le 12 août 1917 au 19 mai 1918 années; de la soie châle, possédée par Alexandra Fedorovna; le Saint Évangile avec un timbre et un autographe de l’impératrice, et bien plus encore », – a noté dans le message du musée.

En 2018 en Russie passent, les manifestations pour célébrer le 100e anniversaire de la mort de Nicolas II. Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1918, la famille Romanov, de leur médecin et de trois fonctionnaires ont été abattus dans la cave de la maison de la montagne de l’ingénieur Nicolas villa ipatiev à Ekaterinbourg.