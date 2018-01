Le musée du chocolat a ouvert sur le site en construction de la station d’Belokurikha-2″ dans les Bacs

BARNAOUL, le 3 janvier. /TASS/. Le musée du chocolat, ouvert le mercredi, est devenu la première attraction touristique dans la rue « le Monde d’artistes », qui créent de la nouvelle construction d’une station « Belokurikha-2 » dans la région de l’Altaï, TASS a rapporté le service de presse de l’ancre de l’investisseur de la station – la société « la Station balnéaire de Belokurikha ».

« La première maison de la rue « le Monde des artistes » est prêt. Dans un bâtiment en bois naturel installé un melting-pot de chocolat, des vitraux pour des expositions. Quelques-uns des endroits les plus intéressants de l’exposition de figurines de gens célèbres: acteur, écrivain et réalisateur de Vassili Choukchine, philosophe et peintre Nicolas Roerich », – a dit le représentant de la société.

L’auteur du projet qui est devenu connu dans les Bacs le sculpteur-orfèvre Vladimir Войчишин. Pour le musée, il crée des formes de silicone de qualité alimentaire, dans lesquels les moules de chocolat de la sculpture. Ici aussi, verseront pièces commémoratives de naturel de chocolat sur le thème de la ville thermale de Belokurikha.

L’un des plus beaux travaux des fondateurs du musée appelé la sculpture « les Ukrainiens », qui Войчишин a fabriqué comme un hommage à ses racines historiques: sur les coupes de la balance sont représentés symboliques cosaque чубатые de la tête, du pain avec de la graisse de chocolat. Une autre grande composition sur la corde parmi les épingles à linge séché mike Maître du film « Gentilshommes de fortune ». L’intrigue du film, après l’évasion de prison, les personnages principaux se sont baignés dans la solution de ciment, et dans le musée dans le rôle de la solution – plus de 100 kg d’élite de chocolat belge de la firme de Barry Callebaut.

Selon le sculpteur-orfèvre, à la création d’expositions a fallu environ un mois. Войчишин a admis que de travailler avec le métal précieux est plus facile que de chocolat, ce qui nécessite quipement spcial en saillie, une revue de la technologie, de la température. Le projet, selon l’auteur, sera d’intérêt pour les touristes, venant de l’Altaï – ces musées ont, dans de nombreux pays du monde, par exemple, en Belgique et aux états-UNIS.

Comme indiqué précédemment, pour « Belokurikha-2 » est en cours de construction de ligne de transmission de longueur 10,7 km de la station, de gaz, de réseaux d’assainissement. Le moment de la création de la station sur elle vise à environ 3 milliards de roubles, dont 1 milliard de – fonds de l’etat, le coût de conception – 10 milliards de roubles. « Belokurikha-2 » – c’est la première de toute постсоветскую l’histoire de la Russie de la station qui est créé à partir de zéro à côté de la « maternelle » la ville-station balnéaire d’importance fédérale de Belokurikha. Ce partenariat public-privé, le projet, реализующийся dans le cadre du PROGRAMME « Développement interne et le tourisme ».