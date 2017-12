SAINT-PÉTERSBOURG, le 25 décembre. /TASS/. Le record du nombre de visites à l’issue de 2017, a noté le musée-réserve (GMZ) « Tsarskoïe Selo ». Cette année, il a attiré 3,9 millions de personnes de 200 mille de plus que l’année précédente, a annoncé lundi le service de presse du musée.

« 2017-d [an] le musée a vécu dans des conditions сверхвостребованности. Pour l’année est fixé à environ 3,9 millions de visites – c’est la limite absolue », – a commenté TASS dans le musée.

À tsarskoïe Selo a également souligné que cette année, « atteint le pic de fréquentation en plus des visites de musée ne sont pas physiquement en mesure de fournir ». Dans le musée ont souligné que c’est parce les particularités architecturales de la plus populaire parmi les touristes attractions du palais Catherine, qui est construit sur le principe des goulets d’анфилад.

Le recouvrement des archives des Romanov

Parmi les événements importants de l’année à tsarskoïe selo ont appelé le recouvrement des archives des Romanov son fonds était « le plus grand musée d’une seule pièce de la collection de documents et de photos liées à la femme couronnée par la dynastie ». Elle comprend plus de 200 unités.

« C’est symbolique, que les archives des Romanov est retourné à Tsarskoïe Selo, à la veille de la triste date: 17 juillet 2018 année marque le 100e anniversaire de la mort du dernier empereur russe Nicolas II et les membres de sa famille », – dit le service de presse.

En 2018, l’ouverture prévue après une restauration majeure Alexander palais de la dernière maison de Nicolas II, où la famille royale a été emmené dans un lien de Tobolsk l’été de 1917. Les premières salles s’ouvrent pour les visiteurs à la fin de l’année.

De retour de livres rares et précieux de la reconstitution de la collection

En 2017 dans le musée retournés à l’Allemagne, deux des livres de la bibliothèque Alexander palais, perdues dans les années de la Grande guerre: l’allocation de la littérature classique de Johann Joachim Эшенбурга (à partir de la bibliothèque de Catherine II) et de l’édition « , le Cardinal Dubois et la régence de Philippe d’orléans de Jean Baptiste Капефига.

La collection du musée-réserve cette année a également complété les trois икорницы de Рафаэлевского service. A noté que le musée a acquis les offres britannique de la maison d’enchères, Tennants – ce genre d’objets, selon des experts, rarement exposés à des ventes aux enchères. « Maintenant, au cœur de la réunion de la porcelaine – sept articles de la plus importante cérémonie de l’ensemble de la fin du XIXE – début du XXE siècle, effectué à l’usine Impériale de porcelaine », – a dit à tsarskoïe Selo.

Le siècle des musées

L’événement principal de l’année 2018 pour le MUSÉE d’état « Village Royal » sera la participation au projet « Siècle des musées », consacrée au centenaire de l’éducation de la culture dans la banlieue impériaux, les résidences de Saint-Pétersbourg. Sous son égide, dans le « Manège » s’ouvre l’exposition « garder ». Le projet a également intervenir des musées-réserves « Peterhof », « Économique » et « Gatchina ». Selon les données préliminaires, l’ouverture de l’exposition aura lieu en septembre 2018.

Spécial anniversaire d’un programme minuté à la date sera organisée en 2018 en Russie et à l’étranger. En plus de l’exposition dans « l’Arène », dans la résidence de l’ancien napolitain rois à Caserte (Italie) sera organisé l’exposition « Cent chefs-d’œuvre de banlieue palais », pour lequel chacun des musées participants, sélectionnera les 25 pièces.

En plus des expositions, se préparent à des conférences scientifiques, des festivals et des manifestations culturelles, ainsi qu’un cycle de conférences avec la participation de représentants de musées, d’historiens, d’écrivains dans le lecteur multimédia de la Nouvelle scène du théâtre alexandrinsky.

Gents projet a réuni l’ensemble du programme de quatre banlieue du musée du palais. Son inspiration idéologique en son temps, est devenu célèbre pétersbourg écrivain Daniel Stratégies, qui a proposé de célébrer le centenaire de l’éducation dans les musées impériaux résidences au plus haut niveau.

