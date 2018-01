Le musicien Tony Кэйри se produira à Moscou

Le claviériste du groupe Rainbow Tony Кэйри

MOSCOU, le 29 janvier. /Corr. TASS George Перов/. Une fois que les trois anciens membres du groupe rock britannique Rainbow se produiront avec leurs équipes à Moscou. Клавишники Don Airey (le principal lieu de travail qui est Deep Purple) et Tony Кэйри, ainsi que le chanteur de l’Arc de Wight présenteront en solo le 31 janvier dans la salle de concert Crocus City Hall.

À la veille d’un voyage à Moscou sur un prochain spectacle et sa nouvelle rock équipe Кэйри a raconté par téléphone dans une interview TASS. Comme la plupart de ses collègues, il a tenu à Rainbow un peu de temps, cependant au cours de cette période, le groupe a réussi à produire des albums de « Rising » (1976) et « On Stage » (1977). Outre le guitariste-fondateur de Ritchie Blackmore, Tony est le seul vivant aujourd’hui partie de l’historique de la composition, qui comprenait le chanteur Ronnie James Dio (1942-2010), le guitariste Jimmy Bain (1947-2016) et le batteur Cozy Powell (1947-1998).

« Nos concerts sont dominés par des improvisations, et leur durée peut aller jusqu’à deux heures et demie. À moscou, le spectacle sera plus courte, après tout, les trois groupes sont en faveur. Mais il y a quelques morceaux que j’ai simplement tenu d’exécuter, car ils sont des symboles de Rainbow temps Dio », a déclaré, sans entrer dans les détails, l’interlocuteur de l’agence.

S’agissant de la question d’аккомпанирующем composition, Кэйри a dit que maintenant avec eux sont chanteur Aage Murs de Nielsen norvégienne glam-métal équipe de Wig Wam, qui a pris en 2005 la neuvième place au concours de la chanson « Eurovision », ainsi que le guitariste Юстайн Сваштад, le bassiste Ian Хольберг et le batteur Per Oulai Ивешен. « Tous les quatre sont normands, dit – il. – J’ai rencontré avec eux en 2012, et depuis nous sommes ensemble. Ce sont des musiciens qui peuvent jouer tout ce que j’ai demandé ».

L’avis de Tony, Eso – « le meilleur rock du chanteur et showman », de ceux avec lesquels il est confronté depuis de nombreuses années. « Il est tout à fait à l’aise pendant l’été construit sur les improvisations du spectacle, sont idéales pour mon projet », a souligné le claviériste.

« Je l’ai rencontré grâce à Jan Хольбергу, qui a son propre groupe The Jan Holberg Project et qui recourt à la disposition des invités, chanteurs, poursuivit Кэйри. – Je n’ai pas entendu Wig Wam, mais Aage m’a fait une impression durable, et je l’ai invité à chanter avec [Tony Carey’s] Rainbow Project. Pas eu le temps de se rendre jusqu’à la fin du premier couplet [de la composition, 1976] « Tarot Woman », que j’ai réalisé que je l’ai trouvé parfait chanteur de cette musique ».

Les relations avec Blackmore

En réponse à la question sur les relations avec l’ancien employeur de Blackmore et la probabilité d’association de leurs efforts à l’avenir, Tony a averti que de croire à un miracle, il ne faut pas.

« Je n’ai pas vu Richie et n’avait pas parlé avec lui depuis 1977, et je ne l’espère – t-il indiqué. – Je n’ai jamais pensé à la réunion, car le Rainbow n’a jamais été un groupe dans le plein sens de ce mot: c’était une invention de Richie, par qui, au cours des années, il a fallu environ 30 personnes. La seule période qui m’intéresse, c’est les premières années de Ronnie James Dio dans la composition de l’équipe, et les seules chansons que j’interprète, c’est des chansons enregistrées avec ma participation, et publiés sur les plaques de « Rising », « On Stage », « Long Live Rock’n’Roll » [1978] et de plusieurs salles de concert albums ».

« J’ai essayé d’établir un contact avec Richie en 2006, à la veille du 30e anniversaire de la sortie de « On Stage », juste pour dire « salut », a ajouté le musicien. – J’ai obtenu grâce à sa belle-mère, mais jusqu’à Richie joindre ne le pouvait pas. Mais je respecte son droit à la vie privée et les revendications ne veux pas ».

En tournée en Russie

Кэйри a rappelé que la première visite officielle en Russie avec son trio en 2004. Après cinq ans, il est venu sur une plus longue tournée dans le cadre d’un groupe de Over the Rainbow, qui comprenait les membres des différentes compositions Rainbow. En ce qui concerne пустовавшего espace guitariste, il a pris Jürgen Blackmore – fils Richie. La visite de Tony à Moscou deviendra le troisième.

« Cette fois, je n’ai pas de temps à tours, mais j’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises d’aller à Moscou, et je peux dire que c’est une ville charmante, en particulier pour les américains, dit – Кэйри (il est né en Californie, mais il ya plusieurs années déménagé en Allemagne). – J’ai grandi entouré de photos en noir et blanc, qui ont représenté les victimes de répressions massives, de la famine en Ukraine et de la fusée, transportés sur la place Rouge. Mais en fait, il s’est avéré que la Russie coloré et un endroit où la vie abonde, il y a pleins de gens intéressants et magnifiques les amateurs de musique. J’ai toujours bien passé du temps dans vos grandes villes, dont l’accent sur se de Saint-Pétersbourg et à Moscou ».

À l’issue des pourparlers Кэйри est rapporté que, j’aimerais souhaiter russes fans », de la santé et de la paix au-dessus de la tête ». « J’attends avec impatience de vous rencontrer à Moscou le 31! » s’écria – t-il.