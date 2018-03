NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Мультипликационная ruban studio américain Pixar, « le Mystère de Coco (Coco) vu décerner le prix « Oscar » dans la catégorie « Meilleur film d’animation ». A été annoncé lors de la cérémonie de remise de prix de l’American academy of motion picture arts, qui se déroule dans ces minutes dans le théâtre d’hollywood « Dolby » à Los Angeles (Californie). La diffusion en direct conduit diffuseur ABC.

Cette bande de réalisateurs – Анкрича et d’Adrian Molina, racontant traditionnel mexicain fte – le Jour des morts, a déjà été marquée par le prix « Golden globe ».

En plus de la « les Mystères de Coco » pour « Oscar » dans cette catégorie ont également été formulées à l’animation de la bande « Ferdinand » (Ferdinand), « Patron-être une poule mouillée » (The Boss Baby), « Добытчица » (The Breadwinner), « de Van Gogh. Avec l’amour, Vincent (Loving Vincent).

La victoire dans la catégorie « Meilleur court métrage d’animation » a remporté le ruban réalisé par Glen Keane « Cher basket » (Dear Basketball).