Le nombre d’accidents d’aéronefs de moscou, les compagnies aériennes ont diminué de moitié en trois ans

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. Le nombre d’accidents, les vols et les dommages des aéronefs à la suite d’incidents a diminué de moitié ces trois dernières années, les compagnies aériennes, supervisées de Moscou interrégionale des transports ministère public (ММТП). Sur cela a communiqu le TASS le représentant de la ММТП Catherine de Korotkoff.

« En trois ans (à partir de 2015 et 2017 inclus), le nombre d’accidents, de dommages, d’aéronefs et d’accidents a diminué de moitié, n’est pas toléré par l’augmentation du nombre d’accidents, les accidents et les incidents », dit – elle, en réponse à la demande d’un ATTENTAT.

Ce n’est pas à la baisse le nombre de violations de la législation sur la sécurité. En 2017, il a été révélé 300 de ces violations, et pour le premier trimestre de cette année, déjà plus de 100. Le but d’éliminer les contributions de 26 vues, institué huit affaires d’infractions administratives, averti d’un fonctionnaire, de matériels de vérifier l’accusation une affaire criminelle.

Démis de fonctionnement

Au cours de la dernière année, les procureurs ont également identifié un certain nombre d’irrégularités lors de la certification des aéronefs de l’aviation générale. « Ainsi, les résultats des contrôles du procureur ouverts les faits illicites de l’essais en vol des pilotes de l’aviation civile, des retards de vérification des instruments nécessaires pour la certification. En 2017, les certificats de navigabilité nuls 54 aéronefs, de l’exercice 2018, le bureau du procureur lancé la procédure de destitution de fonctionnement 51 de l’avion », – a dit le représentant de ММТП.

L’annulation des licences

Le transport, le parquet est constamment à la vérification de la légalité de la délivrance des professionnels de l’aviation, donnant le droit d’exercer des missions. « Ainsi, les tests de 77 pilotes qui ont reçu le témoignage dans la seconde moitié de l’année 2017 et au cours de cette période de l’année 2018, réalisé avec les violations de procédures, qui a servi de base pour la re-vérification de leurs connaissances », a déclaré de Korotkoff. En outre, l’aviation centres de formation « C7 Engineering » et la SARL « Domodedovo l’équipe de formation » faites cas de la formation авиаспециалистов en l’absence de certificat de risque des épidémies est grand.

Un autre centre de formation, « le vent du Nord », n’avait pas requis de formation sur le programme de perfectionnement pour les pilotes de Boeing ». « De plus, le centre de formation n’est pas pleinement réalisée périodique terrestre préparation 165 pilotes d’autres compagnies aériennes. Selon les résultats de l’examen de l’information inter-régional des transports de la procurature Росавиацией pris la décision d’annulation d’un certificat spécifié aéronautique de formation, les activités illégales de centre actuellement abandonnée », a ajouté de Korotkoff.