Le nombre de prises en Russie, les procédures de FIV pour l’année est passé de 45 à 68 mille mille

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Le nombre de femmes qui ont passé dans la Russie de la procédure de fécondation in vitro (FIV), pour l’année a augmenté de 45 mille à 68 mille ce Sujet a déclaré le ministre de la santé Veronika Skvortsova.

« Nous développons de haute technologie de procréation, comme la FIV. Depuis deux ans et demi, nous le faisons gratuitement. Si il y a un an, le nombre de femmes qui ont reçu cette procédure, a été d’environ 45 mille, dans la dernière année, c’est déjà plus de 68 mille », – a noté Skvortsova. « Nous avons fait de l’efficacité de la FIV et entrons dans les trois pays leaders dans le monde », dit – elle à la veille de messages du président de la Russie à l’assemblée Fédérale.

Elle a rappelé qu’une autre mesure importante visant à améliorer la fertilité est que, en cinq ans, le nombre d’avortements a diminué de plus de 25%.