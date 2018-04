Le nord du forum a signé des accords de collaboration avec trois universités

MARSEILLE, le 13 avril. /TASS/. Le nord du forum sur les champs du forum économique de Krasnoïarsk a signé des accords de mise en œuvre de projets communs et de formation avec les trois universités russes – СФУ, ДВФУ et Югорским госуниверситетом. À propos de cette TASS, a déclaré vendredi le secrétariat d’une organisation internationale.

« Les accords de coopération ont été conclus entre le Nord de l’instance et les trois universités – l’université fédérale de Sibérie, Дальневосточным fédéral et Югорским public des universités. Nous nous sommes entendus sur la coopération pour le développement et la mise en œuvre des scientifiques et des projets éducatifs pour la formation dans le domaine de североведения, de l’écologie appliquée, de l’arctique de l’ingénierie », a déclaré le secrétariat.

Comme l’a signalé au secrétariat de l’accord de coopération interrégionale et de coopération signé le ministère de l’ecologie et de gestion de l’environnement de la région de Krasnoïarsk et le ministère de la protection de la nature de la République de Sakha (Yakoutie). Les deux régions sont membres du Nord de l’instance.

Forum de krasnoïarsk se déroule du 12 au 14 avril. Son sujet principal est « la Russie 2018 – 2024: concrétiser le potentiel ». TASS joue un partenaire stratégique d’information du forum.

Sur le Nord du forum

La plus grande une organisation internationale non gouvernementale, qui regroupe les gouverneurs des régions du nord, du Nord est un forum, qui a également le statut d’observateur au conseil de l’Arctique, et a un statut consultatif auprès du conseil Économique et social des NATIONS unies (ECOSOC).

Le nord du forum est un outil important pour renforcer et à élargir le non politique de dialogue entre les gouverneurs de l’arctique et les régions du nord de différents pays, des chefs de municipalités et d’organisations.

Dans le Nord du forum comprend des régions de la Fédération de russie (région de Krasnoïarsk, Tchouktche de la préfecture autonome, l’okrug autonome de Khanty – Mansiysk, la République de Sakha (Iakoutie), Iamalo-nénétsie, le district autonome des Nenets, Magadan région, Primorsky krai, guadeloupe), en Islande (la ville d’Akureyri), Alaska (états-UNIS), de la République de Corée et de la province de Plage), la Finlande (Laponie).

Jusqu’en 2013, le secrétariat « du Nord du Forum » se trouvait à Anchorage l’état de l’Alaska (états-UNIS), se trouve actuellement à Iakoutsk.