Le norvégien, le musicien jouera sur glace outils dans la région de Mourmansk

MOURMANSK, le 27 décembre. /TASS/. Dans la région de Mourmansk ont lieu des concerts en norvégien, un musicien qui jouera sur les faits de glace outils. Comme indiqué dans l’environnement TASS le service de presse de l’administration de la Кировска, de cette inhabituelle de l’intervention des habitants et des visiteurs de la région ravira compositeur-interprète expérimentateur Terje Исунгсет.

« Dans le centre de Кировска le 4 janvier, un concert de la glace d’outils, qui seront fabriqués directement avant le concert », – dit dans l’administration.

Le service de presse a ajouté que la fabrication d’outils à se produire sur les yeux des citadins, et déjà, en soi, fera un spectacle. Et il ne nécessite qu’une très pure et naturelle de la glace. Après cela, les outils dans le réfrigérateur est amenée à Mourmansk, où un concert semblable se tiendra près de la gare maritime, le 6 janvier.

Terje Исунгсет est né dans une famille norvégienne de musiciens de jazz et de la petite enfance a joué dans différents groupes. Il a maîtrisé le jeu sur plusieurs outils, plus tard, a commencé à pratiquer la composition de la musique et des arrangements musicaux. Depuis 1999, le musicien a commencé à expérimenter avec les outils de la glace. Dans son orchestre – le tuyau, la harpe, la guitare et le violon.