Le nouveau bâtiment des Musées du Kremlin sur la place Rouge est en mesure de prendre les visiteurs à la fin de 2021

Le directeur général des musées du Kremlin de Moscou Elena Gagarina

© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, 4 avril. /TASS/. Les musées du Kremlin de Moscou de l’intention de prendre les premiers visiteurs dans un nouveau bâtiment sur la place Rouge à la fin de 2021, et le concept d’un nouveau complexe présenteront au public cet été. Dans une interview TASS a rapporté le directeur général du complexe Elena Gagarina.

Interview

Elena Gagarina: le musée n’est pas un lieu pour селфи

Aller dans la section de l’Entrevue

« Nous avons maintenant principalement occupons de la conception que nous présenterons à nos téléspectateurs. Principe de l’emplacement de la vitrine, la couleur des murs, l’éclairage, les expositions où seront placés, et quelles histoires ils seront donc à démontrer – ce que nous avons déjà pensé. Au milieu de l’été le concept achèverons », dit – elle.

En réponse à la question, quand les visiteurs pourront découvrir l’exposition dans le nouveau complexe, dont la superficie sera de 80 mille mètres carrés, Gagarine a indiqué que le bâtiment doit être soumise à des Musées du Kremlin à la fin de 2020, et s’ouvre aux personnes à la fin de 2021. À l’heure actuelle, la superficie totale des expositions et à seulement 10 mille mètres carrés, en 2017, les Musées du Kremlin ont visité 2,7 millions de personnes.

Selon, Sont, la première exposition visible par les visiteurs, deviendra l’exposition des œuvres de la collection Byzantine. Кремлевское la collection des antiquités byzantines à se former au cours de plusieurs siècles. Le fondement de la réunion sont des sanctuaires république de kalmoukie et de la trésorerie, des vêtements russes первосвятителей, des icônes de la kremlin temples et du roi теремов.

Mise en page Byzantin de la salle est déjà prêt, et il nous aime. C’est l’espace, à partir de laquelle commencer la nouvelle exposition du musée sur la place Rouge. Le concept de prêt, les choses sont restaurés, le répertoire est écrit », a déclaré l’interlocuteur de TASS.

Sur Les Musées Du Kremlin

Nucleic projet de budget de l’institution de la culture « National historique et culturel du musée-réserve « le Kremlin de Moscou » – le complexe unique de musée, composé de l’Armurerie, de l’Assomption, l’Archange saint-michel et de l’Annonciation de la cathédrale, le clocher d’Ivan le Grand, l’église de la Ризположения et les chambres du patriarche.

Armurerie – le plus ancien russe le musée, ouvert au public en 1806. Les musées du Kremlin stockent des œuvres de différents genres nationaux et étrangers de l’art – un total de plus de 160 mille unités de stockage. L’immeuble dans lequel se trouvent les musées, les monuments remarquables de l’architecture des différentes écoles et les époques, qui ont gardé les intérieurs des XVIE-XVIIE et le milieu du XIXE siècle. Le Kremlin de moscou est inclus dans la Liste du patrimoine mondial, culturel et naturel mondial de l’UNESCO.