Le palais de Westminster tout autant en mauvais état que le palais de Justice de Bruxelles

Si les critiques à l’encontre de l’état du palais de Justice bruxellois se comptent par centaines, elle n’est pas la seule institution à avoir des fondations défraîchies. En effet, le palais de Westminster à Londres, au Royaume-Uni, n’est pas en meilleure forme.

« Le parlement britannique est brisé. Il y a un risque d’incendie. C’est insalubre. L’amiante se fraye un chemin à travers le bâtiment », écrit Charlotte Higgins, journaliste pour le quotidien britannique The Guardian.

Ce lieu imposant situé à Londres accueille la Chambre des communes et la Chambre des Lords. S’il était censé servir de résidence royale, ce n’est plus le cas depuis cinq siècles. Une grande partie du parlement britannique a été détruit par les flammes en 1834 avant de faire peau neuve six ans plus tard pour avoir l’allure qu’on lui connait aujourd’hui. Et c’est d’ailleurs bien ça qui lui est reproché.

Dans son article, la journaliste anglaise relate sa visite du palais. Si, de l’extérieur, il semble déjà en petite forme, l’intérieur n’est pas mieux. Sans compter les sous-sols où de la graisse de cuisine s’échappe avant d’atterrir directement sur la main de la visiteuse.

40 débuts d’incendie entre 2008 et 2012

Des installations vétustes, une façade mal en point, 40 départs de feu en quatre ans… L’état des lieux ne donne pas le sourire. Et l’explication est toute trouvée : aucune rénovation complète n’a jamais été réalisée. Pire, certaines pierres extérieures n’ont plus été rénovées depuis 1840 « et sont incrustées d’une épaisse couche de goudron qui ronge la maçonnerie ».

Charlotte Higgins ajoute également qu' »au-delà de son état de délabrement, le bâtiment est un vestige d’un âge pré-démocratique qui a été construit pour ne pas accueillir sa population, mais pour les impressionner avec la grandeur de sa forteresse ». Un parlement archaïque où les canalisations et autres installations électriques n’ont plus été changées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si les Britanniques sont très attachés à leur histoire, il n’empêche que le parlement a un besoin urgent d’être rafraîchi. Un projet qui plane au-dessus de Londres depuis longtemps, mais qui n’a pas encore abouti. Les raisons invoquées : le Brexit, le changement de Premier ministre et… le prix. Surtout le prix. Le coût des travaux est estimé à 3,9 milliards d’euros si les parlementaires qui y siègent décident de quitter les lieux le temps des travaux. Sinon, il faudra débourser 6,4 milliards et travailler au milieu des restaurations pendant cinq ans.

Les travaux sont censés débuter dans le courant de 2018. To be continued…