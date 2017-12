SIMFÉROPOL, le 28 décembre. /TASS/. La résidence des khans de crimée – palais de la Forteresse, après la reconstruction sera retourné à la vue d’origine, a déclaré jeudi aux journalistes le chef de la république de Sergei Aksenov, répondant à une question d’un ATTENTAT.

Le vice-ministre de la culture de l’Ukraine Tamara Mazurie à l’environnement s’est déclaré préoccupé « illégales », selon elle, реставрационными travaux dans le Ханском palais.

« Le palais de khan sera restauré avec le soutien du président de la fédération de RUSSIE. Le volume total des fonds pour la reconstruction sera d’environ 1,6 milliards de roubles. Travail противоаварийные en cours, l’objet sera remis en état. Nous nous devons de rétablir dans sa forme d’origine », a déclaré Aksenov.

Il a également déclaré qu’il est prêt à inviter des représentants du Ministère de la culture de l’Ukraine après la fin de la reconstruction. « Tous de faire, et le Ministère de la culture de l’Ukraine seront invités à assister à une visite guidée, si viendront », a – t-il ajouté.

Histoire De La Méditerrannée

Bahchisaraj se traduit comme « le palais dans le jardin », le palais a donné ensuite le nom de la ville, s’est fait jour autour de lui. Le complexe du palais a été construit au XVIE siècle, la superficie totale est de plus tôt était de plus de 14 hectares, sans compter le complexe du parc, maintenant – pas plus de 4 hectares, l’Ensemble à des moments différents subi à plusieurs reprises des pillages et des destructions. En juin de cette année, le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, a déclaréque le palais de Khan sera rénovée pour la première fois depuis l’époque de l’URSS.

Selon le gouvernement de la Crimée, pour le programme de restauration de l’aspect extérieur du palais de Khan aurez besoin d’environ 1,6 milliards de roubles. Jusqu’à la fin de janvier 2018, il est prévu de remplacer le toit de la mosquée, de définir un cadre pour le retrait de la charge des murs du bâtiment principal du palais, qui se trouve également dans un état d’urgence. Ensuite, les experts mettront à l’intérieur реставрационным travaux. Selon les estimations des experts, pour la restauration, la restauration de la décoration intérieure, les peintures sont nécessaires cinq à dix ans.

Le 11 mars 2014, le conseil Suprême de Crimée et de Sébastopol conseil sur fond de crise politique et le changement de pouvoir en Ukraine ont adopté la déclaration sur l’indépendance de la République Autonome de Crimée et de Sébastopol. Le 16 mars, sur la péninsule avec un taux de participation de plus de 80% est passé d’un référendum, dont les résultats pour la réunification avec la Russie ont voté 96,77% des électeurs de la République de Crimée et de 95,6% de Sébastopol. Le 18 mars a été signé le traité sur l’adoption de nouveaux sujets dans la composition de la fédération de RUSSIE.