La cité du VATICAN, le 8 janvier. /Corr. TASS Alexis Букалов/. Le pape François s’est adressé lundi à la divination félicitations aux peuples du monde et a transmis les meilleurs vœux au président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine. L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE lors de la cité du Vatican et souverain de Malte, de l’Ordre de Alexandre Avdeev, dans une interview avec le journaliste TASS.

Le pape a rencontré dans le palais Apostolique de 185 les ambassadeurs étrangers accrédités près le Saint-siège. Présent à la réunion, l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE lorsque le Vatican a qualifié le discours du pape « vif et intéressé appel à la paix et à renforcer la coopération internationale ». Il a également déclaré que lors d’une audience a eu lieu le « cœur une conversation personnelle » entre lui et le Pape François. Le chef de l’église catholique Romaine, a déclaré le diplomate, a demandé de transmettre ses meilleurs vœux au président de la Russie Vladimir Vladimirovitch Poutine ».

L’ambassadeur de russie a souligné la large couverture géographique de la réflexion du Pape, son analyse de points chauds de la planète endroits où l’on a besoin de sérieux efforts pour rétablir le dialogue et la cessation de l’opposition. Parmi ces pays, François a appelé l’Ukraine, la Syrie et le nombre de voisins des états arabes, où, en particulier, s’étaient réfugiés syriens réfugiés, ainsi que le Yémen, la Libye, l’Irak, les pays d’afrique du territoire de la Somalie, le Soudan du Sud, le Nigéria, la république CENTRAFRICAINE, et le Venezuela. Une place spéciale dans son discours, François emmena la situation sur la péninsule Coréenne », où la prolifération des armes nucléaires peut conduire à des conséquences désastreuses ».

Le pape a également rappelé leurs étranger, commis en 2017. Parmi les instruments internationaux signés par le saint-siège, François a appelé conclu le 22 août un accord de séjour sans visa dans la cité du Vatican, des représentants russes, possédant des passeports diplomatiques.