Le parc de football de la coupe du monde 2018 à Kazan, en deux jours, ont visité 6,7 milliers de personnes

© Egor Алеев/TASS

KAZAN, le 6 mai. /TASS/. Près de 7 mille personnes ont visité le Parc de football de la coupe du monde 2018 à Kazan, en deux jours de son travail – 5 et 6 mai. Ce sujet TASS a déclaré dimanche le service de presse du comité d’organisation de la coupe du monde.

« En deux jours le parc de sa visité 6,7 milliers de personnes (2,85 mille – le premier jour, 3,85 mille – midi) », a déclaré le représentant du service de presse.

Le jour de l’inauguration du parc souviens казанцам connus des invités du monde de football et pas seulement dans la participation de l’ancien défenseur de l’équipe d’Espagne et le Real madrid, » Мичел Salgado, le légendaire meneur de l’équipe de la Colombie Gustavo Llanos, plus connu sous le nom d’El Pieu, les ambassadeurs du tournoi de Kazan, la chanteuse de Elmira Калимуллина et le gardien de but du FC Rubin » Sergey Lactaires, ainsi que la mascotte de la coupe du – loup Забивака.

Voir aussi

Le premier jour de travail le Parc de football de la coupe du monde 2018 à Kazan visité 2500 personnes

L’ancien défenseur du Real madrid Salgado a ouvert un Parc de football de la coupe du monde 2018 à Kazan

Le parc de football à Kazan se trouve en bord de blanchis à la chaux des murs du Kremlin, sur la place du Millénaire, en plein cœur de la capitale du Tatarstan. Dans les jours de séjour dans le quartier parc de la chance avec le temps – les vacances de mai des rencontres et pluvieux. Le deuxième jour des travaux du Parc de la coupe du monde 2018 les prévisionnistes ont promis de la pluie de l’orage, mais le coût – averse a commencé après la fermeture du site.

Traditionnellement l’entrée sur le territoire du parc a été d’une connexion. Les résidents et les visiteurs de la capitale du Tatarstan, vous pouvez choisir l’attraction sur le choix d’essayer de marquer un but, le robot-gardien (робокиперу), jouer au текбол – un jeu qui est un mélange de football et de tennis de table, de pratiquer les compétences de football de passes dans le jeu « быстропас » ou d’obtenir des souvenirs d’accréditation de votre photo. Chaque fan a eu la possibilité d’appliquer le maquillage sur le visage avec les couleurs du drapeau préféré de l’équipe ou de championnat symbolique. Bref, n’importe quel visiteur dans le parc, aurait trouvé quelque chose de l’âme.

File d’attente pour un autographe de Salgado, 16 anniversaire Забиваки et colombien « merci »

Le premier jour d’ouverture du parc vous avec impatience l’apparition sur la scène déclarés des hôtes illustres. À en juger par la file d’attente pour un autographe et le nombre de ceux qui souhaitent faire le partage селфи, le plus attendu était Salgado.

Voir aussi







Le parc de football à Ekaterinbourg, dans la journée d’ouverture a été suivie par environ un millier de personnes



S’adressant aux invités du parc, Salgado a remercié la direction de Kazan pour l’invitation et l’accueil chaleureux ainsi que l’a raconté les premières impressions de la ville.

« J’ai, malheureusement, n’a pas eu beaucoup de temps pour voir la ville, parce que je suis arrivé très fatigué, mais nous avons dîné dans un restaurant sur le front de mer. J’ai très envie de regarder la ville, voir le Kremlin de l’intérieur. J’ai très envie – et aujourd’hui, après le déjeuner, j’ai l’occasion – voir kazan stade où se dérouleront les matches importants de la coupe du monde », dit – il.

L’arrivée de l’espagnol un joueur de football à Kazan n’est peut être pas du hasard, à un match de l’équipe d’Espagne jouera ici. Dans la capitale du Tatarstan les espagnols rencontreront l’équipe nationale de l’Iran. Dans une interview avec un journaliste TASS Мичел Salgado a raconté qu’il arrivera à Kazan encourager votre équipe. « D’abord, nous allons à Sotchi, puis, en conséquence, nous arrivons à Kazan, et sans équivoque, que nous regardons un match ici », dit – il.

Le jour de l’ouverture du parc propose accueilli légendaire meneur de l’équipe de la Colombie Gustavo Llanos, plus connu sous le nom d’El Pieu. Il a déjà plus de 25 ans, accompagne l’équipe nationale de son pays à travers le monde. Adepte célèbre pour son costume de condor aux ailes, le 24 juin, il arrivera à Kazan soutenir l’équipe préférée dans le jeu contre l’équipe de Pologne.

« Merci, merci! – a demandé à la russe à la disposition du parc de la colombie-fan. – Je tiens à remercier pour l’accueil chaleureux et pour ce que les autorités de Kazan et de la FIFA ont fait de moi à cette invitation, et pour la possibilité de venir ici. » Il a ajouté émotionnel: « vive la Colombie! ».

S’est achevée la cérémonie officielle d’ouverture de monter sur scène sous les ovations du public de la mascotte de la coupe du monde en Russie – loup Забиваку. Le présentateur a rappelé que le symbole de la coupe du monde 2018 à cinq jours de 16 ans. En cadeau Забивака a reçu un gâteau en forme de ballon de football.

Sur le Parc de football

Du 24 mars au week-end sur les terrains ouverts villes de la coupe du monde en 2018, des festivals, les visiteurs peuvent participer à des concours avec des prix, de concourir à la connaissance de l’histoire du football et les championnats du monde, s’amuser sur les manèges, discuter avec des légendes du football mondial.

Kazan est devenu la septième ville, qui a visité le Parc de football. Avant cela, il s’est déjà rendu à Sotchi, Rostov-sur-le-Don, à Volgograd, Saransk, Samara et à Ekaterinbourg.

Les prochains festivals auront lieu à Nijni-Novgorod (12-13 mai), Saint-Pétersbourg (19-20 mai) et Kaliningrad (2-3 juin). À Moscou, le parc s’ouvre sur la place Rouge et de travailler à partir du 17 juin au 15 juillet.

Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes russes. Kazan accueillera six matchs du championnat du monde. Dans la phase de groupes ici se dérouleront les matches France – Australie (16 juin), Iran – Espagne (20 juin), la Pologne, la Colombie (24 juin) et la Corée du Sud – Allemagne (27 juin). En outre, la « Kazan-Scène » le 30 juin aura lieu un match de 1/8 de finale, le 6 juillet aura lieu les quarts de finale du tournoi.