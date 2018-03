Le parc de football s’ouvre à la fin de mars à Sotchi, à la veille du festival des fans de la FIFA

SOTCHI, le 6 mars. /TASS/. Le parc à thème de football sera de travailler les 24 et 25 mars sur la place du Sud de mail de Sotchi, le port maritime, qui, pendant la coupe du monde de football sera le lieu de la tenue du festival des fans de la FIFA, a déclaré mardi le chef de la ville, Anatoly Pakhomov, dans son allocution à la ville de fête, dédié à 100 jours avant le championnat du monde de football.

« À la veille du festival des fans de la FIFA, les 24 et 25 mars sur cette place sera organisé le parc à thème de football. Invités à l’événement en attente lumineux et un programme varié: exposition, jeux de football en plein air, des ateliers et des séances d’autographes de stars du football, des quiz avec la possibilité de gagner des billets pour les matches de la coupe du monde de football en Russie », – a noté le maire.

Pakhomov a rappelé que le principal municipal, le lieu d’attraction des fans lors de la priorit sera exactement la place du Sud de la taupe. Pendant le festival, les fans ici « des centaines de milliers d’habitants et les visiteurs de la station balnéaire et gratuit pour suivre les émissions directes de tous les matchs de la coupe du monde en Russie, учувствовать dans le sport, quiz et concours ».

« Chaque soir au festival des fans des concerts seront organisés avec la participation de stars de la guerre mondiale et de la scène russe. La prochaine coupe – cet événement est la plus élevée de l’échantillon, que nous prendrons exactement 100 jours. Nous allons vous ensemble arpenter lui à la réunion », a conclu le chef de Sotchi.

Les autorités de Sotchi s’attendent à ce que le festival des fans assisteront à environ 250 mille personnes,

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. Matches prendront Moscou, la région de Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. À Sotchi, joueront de l’équipe du Portugal et de l’Espagne (groupe B, le 15 juin), de la Belgique et du Panama (groupe G, le 18 juin), de l’Allemagne et de la Suède (groupe F, le 23 juin), l’Australie et le Pérou (groupe C, le 26 juin).