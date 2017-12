Le parquet a interjeté appel de l’interdiction de novosibirsk le collège sur la barbe, la moustache et le tatouage

© Egor Алеев/TASS

NOVOSSIBIRSK, le 28 décembre. /TASS/. Le procureur, après un appel des parents a testé le règlement intérieur de l’Novosibirsk le collège industriel et contesté figurant dans des points sur l’interdiction du port de la moustache, la barbe et les tatouages, a annoncé jeudi le service de presse du procureur de la région de Novossibirsk.

« La poursuite de la vérification ouverts les locaux, les instruments juridiques de l’université (règlement intérieur), en contradiction avec la loi fédérale, car ils contenaient de l’interdiction pour les élèves de porter la moustache, la barbe et les tatouages. Car fixé par l’administration du collège de l’interdiction viole le droit des élèves à l’expression de soi, le règlement intérieur de l’contestée », – dit dans le message.

La raison de ce contrôle est devenu l’appel des parents d’un élève. Il s’est avéré également que le collège a fonctionné une règle non écrite pour les étudiants sur l’interdiction de quitter le bâtiment, à la récréation, un rapport au ministère public.

« De cette « règle » guide de collège limitait le droit des élèves à la liberté de circulation, et que le directeur général de collège notifiés à des violations de la Constitution et de la législation relative au droit des citoyens de la fédération de RUSSIE sur la liberté de circulation, le choix du lieu de séjour et de résidence sur le territoire de la fédération de RUSSIE », indique l’office.