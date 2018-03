© Egor Алеев/TASS

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Les fans de football depuis le 1er mars ont la possibilité d’obtenir un passeport de supporters de la coupe du monde de football 2018 (la coupe du monde 2018) dans trois centres de moscou « Mes documents », rapporte le service de presse de centres de services publics de Moscou.

Le premier championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes: Moscou, saint-Pétersbourg, Kazan, Moscou, Nijni-Novgorod, Samara, en russie, Kaliningrad, Ekaterinbourg, Saransk, Volgograd et Rostov-sur-le-Don.

« Depuis le 1er mars d’obtenir un passeport de supporters de la coupe du monde de football en 2018, vous pouvez encore les trois centres de « Mes documents » de Moscou: [c’est] centres de services publics quartiers de la Confusion et du Tapis de course et les établissements de Moscou », – a déclaré dans un communiqué publié jeudi.

Dans un stage de bureau de « Mes documents » dans le centre commercial et de loisirs « Афимолл City » (situé dans le centre d’affaires « Moskva-City ») ce service est disponible à partir du 15 janvier.

Dans le service de presse a ajouté que dans n’importe quel centre de services publics de Moscou, vous pouvez également vous inscrire sur le site fan-id.ru, remplir une demande de passeport de supporters et d’obtenir les conseils de l’employé. Pour ce faire, vous devez avoir sur soi une pièce d’identité et d’une photo sur un support électronique. À propos de la préparation d’un passeport de supporters et de l’adresse de sa réception, il sera possible de connaître, ayant reçu un message sms ou un e-mail. Le passeport fans seront délivrés dans les centres de services publics avant le 15 juillet 2018.

Le passeport de supporters est une innovation de la Russie comme pays hôte de la coupe du monde. C’est personnifiée de la carte du spectateur, qui doit recevoir chaque personne qui achète un billet sur les matchs de la coupe du monde 2018. Le passeport de supporters donne le droit de libre passage entre les villes où se dérouleront les jeux, ainsi que le droit de libre passage de trains de banlieue, les transports en commun (bus, trolleybus, tramways, métro), les trains rapides des aéroports. Pour les ressortissants étrangers, le passeport de supporteur donne droit à l’entrée sans visa sur le territoire de la fédération de RUSSIE dans la période du tournoi.