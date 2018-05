Le patriarche Cyrille à Бутовском site a honoré la mémoire des nouveaux martyrs

Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille samedi a honoré la mémoire des martyrs de la foi et de toutes les victimes de la répression soviétique du temps de la Бутовском polygone. À la messe en plein air dans le temple de nouveaux martyrs et confesseurs de russie, qui a traditionnellement lieu ici, dans le quatrième samedi après Pâques, où l’Église commémore la Cathédrale de nouveaux martyrs et confesseurs de la Бутовских, a réuni de nombreux fidèles.

« Nous avons célébré la divine liturgie sur les tombes des gens torturés et tués pour leur foi », – a dit le patriarche. Il a souligné que leur fidélité est devenue un exemple de véritable liberté spirituelle « qui a défié persécuteurs, élevé, a levé au-dessus de ce moment historique pour le temps et les fit entrer dans l’éternité comme des saints et des héros de l’esprit ».

« La liberté, c’est qu’ils semblaient plus la puissance et la machine d’oppression. Ces gens qui leur a été interrogé, maltraité et le coup de feu, a été de pouvoir sur eux. Ils pourraient les priver de leur liberté de mouvement et même de la vie, mais ne pouvaient pas se priver de la liberté de pensée, de croyance et d’une véritable liberté de choix », – a dit le patriarche Cyrille.

Le primat de l’église orthodoxe Russe a déclaré qu’il était loin de cet idéal de liberté authentique de ce qu’est devenue politique fétiche, un slogan, un moyen d’asservir les gens. « Et la lutte pour ce qui est souvent accompagnée de terribles crimes, dont l’un a été Бутовский polygone », a souligné le patriarche.

Sur d’anciennes armes légères polygone NKVD de 1937 à 50 années ont été abattus et enterrés des dizaines de milliers de personnes. Parmi eux – les hommes et les femmes de 13 à 82 ans, des représentants de 73 nationalités, de toutes religions, de tous les états, mais la plupart sont de simples ouvriers et des paysans, principalement les habitants de Moscou et la Banlieue de moscou. Butovo unique sur le nombre d’illustres saints dont les reliques reposent dans un seul endroit. Depuis que nous connaissons les noms de près de 1000 personnes ont été touchées par la confession de foi, plus de 300 d’entre eux considérés comme des saints.