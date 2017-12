Le patriarche Cyrille a exprimé les condoléances à la famille morts dans un ACCIDENT sur l’avenue Koutouzov

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille a exprimé ses condoléances à la famille et de la famille morts dans l’ACCIDENT avec le bus, dans le métro « Slave boulevard ». Le texte d’un message publié lundi sur le site du patriarcat de Moscou.

L’enquête de l’ACCIDENT avec le bus de la station de métro « Slave boulevard ». Chronique des événements



« Ce qui est arrivé une fois de plus nous rappelle de fluctuation de l’existence humaine, sur la nécessité de soin soin les uns des autres et se sentir une responsabilité particulière devant Dieu et la société civile pour la vie et la santé de leurs voisins », – sont sur le site, les termes du chapitre de l’église orthodoxe.

Le patriarche a exprimé ses condoléances « à la famille et de proches des victimes, ainsi que tout ce qui a touché cette terrible malheur ».

Le primat a noté que la prière pour la « prompte guérison des victimes » et pour le repos de tous les morts dans l’ACCIDENT.

Lundi le bus, en route de Сколкова à « Slave boulevard », est entré dans le populeux passage souterrain de la station de métro « Slave boulevard ». L’accident s’est produit à environ 14:50 gmt, a tué quatre, a souffert de 11 personnes.