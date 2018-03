Le patriarche Cyrille a honoré la mémoire des soldats russes освобождавших la Bulgarie du joug ottoman

Le patriarche Cyrille de moscou et le Patriarche Bulgare Néophyte lors de la rencontre avec le président de la Bulgarie Руменом Радевым

SOFIA, le 4 mars. /Corr. TASS Antonina Mage, Igor Ленкин/. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille a visité la Bulgarie du 2 au 4 mars, où il a pris part aux festivités en l’honneur de 140 ème anniversaire de la libération du pays du joug ottoman dans la guerre Russe-turque de 1877-1878 et a rencontré le président de la Bulgarie Руменом Радевым. Le patriarche a appelé les dirigeants politiques du pays se souvenir de l’héroïque défense Шипки et a souligné que l’histoire de la libération de la Bulgarie de sang inscrite dans l’histoire de la Russie.

Légère impression

Lors de la visite du primat de ROC avec le patriarche Bulgare Неофитом le jour de la fête, le 3 mars, a commis благодарственный la prière dans le temple de la Nativité de Chipka. Le temple a été construit comme un monument à l’endroit où, en août – décembre 1877, a eu lieu la défense héroïque Шипкинского du col. Ensuite, le patriarche Cyrille a honoré la mémoire héroïque des soldats perdus de l’armée russe et bulgare milice de gerbe au monument de la Liberté au sommet de la montagne Шипки.

« Le plus léger de la page – c’est une visite Шипки, – a dit le patriarche à l’aéroport de Sofia, avant de s’envoler au pays. Avec quel enthousiasme le peuple bulgare m’a pris là-bas! Il était impossible, sans larmes d’y survivre populaire de plaisir, qui exprime la véritable attitude des bulgares à la Russie, de l’église Russe et la grande mémoire des victimes de notre peuple, освободившего la Bulgarie ».

À la fête sur le sommet de la Шипки se sont réunis des centaines de personnes, ils ont apporté avec eux des drapeaux de la Bulgarie et de Russie, ainsi que des fleurs et des couronnes, qui ont déposé au pied du monument de la Liberté.

Les mots du président de la Bulgarie de l’armée russe

Le président de la Bulgarie Rumen Радев dans son discours inaugural, le 3 mars, a exprimé la gratitude du pays aux peuples qui composaient l’armée russe – polonais, russe, румынам, des finlandais, des ukrainiens, белоруссам, les polonais, eux, les serbes, черногорцам. Dans un entretien avec le patriarche Cyrille de moscou, le 4 mars, il a expliqué que la Bulgarie n’est en aucun cas sous-estimer la contribution de l’armée russe dans la libération de la Bulgarie. Toutefois, l’armée russe a été multinationale et le pays honore la mémoire de chaque nation, a déclaré Радев.

Le patriarche Cyrille de suivi des conversations avec le président a souligné que son « contrariés par le fait que dans la rhétorique officielle des représentants de l’état, à égalité avec la Russie, il s’avère, le même rôle (dans la libération de la Bulgarie – env. TASS) a joué la Pologne, la Lituanie, la Finlande ». « Quand je lui ai demandé d’où cette étrange историософия, il est entendu: il s’avère, les gardes finlande régiment a participé à la lutte de libération nationale. Mais c’était un régiment russe de la garde, logé en Finlande! », – at-il expliqué.

« Ni dans l’histoire de la Pologne, ni dans l’histoire de la Finlande n’a pas de page, liée à la libération de la Bulgarie. Et voici l’histoire de la libération de la Bulgarie inscrit en lettres sanglantes dans l’histoire de la Russie », a souligné le patriarche. « Je suis profondément convaincu que tout le négatif le contexte politique passera, et les valeurs liées à notre histoire, à notre lutte pour toujours conservés dans la mémoire de nos peuples », – a dit le patriarche Cyrille.

Répondant à une question d’un journaliste TASS sur la rencontre avec le président bulgare Руменом Радевым, le patriarche a souhaité « que ces politiques ont été recrutés de force ». « En fin de compte, la politique étrangère de la relation toujours personnifiée, et très important de la part de la Bulgarie avait des gens qui seraient heureux de se parler et à construire des relations », – at-il conclu.

La communication des peuples orthodoxes

La bulgarie a indiqué samedi 140 ans de la libération du pays du joug ottoman dans la guerre Russe-turque de 1877-1878. Le point culminant de la fête de l’acier gala militaire rituel et des feux d’artifice, qui ont eu lieu dans le centre de Sofia, sur la place de l’assemblée Nationale, le 3 mars, près de la statue du tsar libérateur Alexandre II, ainsi que le conjoint de la liturgie des patriarches de Moscou Cyrille et Bulgare Néophyte, le 4 mars. Célébré dans la cathédrale saint-alexandre-Nevsky de la cathédrale, qui a été construit en 1912 à l’honneur de la patronne céleste Alexandre II.

Le patriarche Néophyte a souligné que la visite du patriarche Cyrille à la Bulgarie et de comment il a rencontré le peuple « est un autre signe de plus solides et continues des liens spirituels entre les peuples orthodoxes ». Dans l’unité, gage de notre force et de la réussite », a – t-il ajouté.

Le chœur Synodal de moscou et le chœur de la cathédrale alexandre Nevski de Sofia effectué pendant le culte de l’église des œuvres de compositeurs classiques. Dans la liturgie ont chant de prière pour le repos de l’tsar-libérateur de l’empereur Alexandre Nikolaïevitch et tous les chefs et les soldats russes et bulgares de la foi et de la libération de la terre bulgare vie ont sacrifié ».

Les primats ROC traditionnellement ont des liens particuliers avec les bulgares orthodoxes. En Bulgarie venaient avec des visites patriarches Alexis I, Pimen, Alexis II. Le patriarche Cyrille en 2012, a visité la ville de Sofia et de Plovdiv et servi avec le patriarche Bulgare Maxime (1914-2012). L’actuel patriarche Bulgare le Néophyte, il est diplômé de l’académie Spirituelle de Moscou et fut régent de son chœur.