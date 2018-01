Le patriarche Cyrille à la nouvelle année prire a demandé à la paix pour l’Ukraine

Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, 31 décembre. /TASS/. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, en faisant du nouvel an célébré dans la cathédrale du Christ-Sauveur à dimanche, a demandé, pour l’année 2018 est devenu « l’été de la bonté de Dieu » pour l’ensemble de la Russie historique.

« Que le Seigneur vous bénisse notre Patrie, toute l’historique de la Russie, de réconcilier les peuples sont dans un état de conflits civils, en particulier, je veux dire l’Ukraine, nos frères et sœurs qui souffrent de ce conflit », dit – il.

Le patriarche a demandé, « pour la paix dans l’immensité de l’historique de la Russie », « le monde, мятущемся et souffrant beaucoup, il y avait plus de justice, de la lumière et de la vérité ». « Oui nous aider le Seigneur à l’été de sa bonté accomplir tout ce que nous devons faire pour nous et le monde étaient de mieux en mieux », a conclu le primat de l’Église.

Il les a encouragées à ne pas seulement se développer par lui-même, mais pour changer les choses dans le monde et le « travailler dignement ».

Nouvel an prières passent le 31 décembre et le 1er janvier, dans toutes les églises de l’église orthodoxe Russe. La nuit du nouvel an dans un certain nombre d’églises de la liturgie. À Moscou, avec plus de deux douzaines de ces temples. Chaque année, leur nombre augmente, car la nuit de noël liturgie est de plus en plus populaire.