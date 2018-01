Le patriarche Cyrille: la paix et l’amour continuent d’exister contrairement aux forces du mal

Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille

MOSCOU, le 7 janvier. /TASS/. Le monde, la famille et l’amour existent malgré toutes les tentatives de la profanation et la destruction des forces du mal, a déclaré dans un message de noël du patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, qui a été lu par l’archevêque de Солнечногорским Serge dans le cadre du culte dans le temple du Christ Sauveur.

« Maintenant, nous vivons une période particulière: la douleur n’est pas quitté le monde, tous les jours nous entendons parler de guerres et de bruits de guerres . Le monde existe, contrairement aux forces du mal et de l’amour humain, les valeurs familiales en dépit des efforts finalement les détruire, polluer et de pervertir. La foi en dieu est vivante dans le cœur de la plupart des gens. Et l’église notre, malgré des décennies de persécution dans le passé récent et à l’exécution des mécanismes de miner sa crédibilité dans le présent, a été, reste et sera toujours un lieu de rencontre avec le Christ », – dit en circulation.

Le primat de l’église orthodoxe Russe a rappelé que l’année écoulée a été marquée par un siècle de restauration du patriarcat et le début de la persécution de la foi.

« L’année passée dans la vie de notre peuple a été rempli de souvenirs sur les événements tragiques du XXE siècle et a commencé la persécution de la foi. Nous nous sommes rappelé l’exploit de nouveaux martyrs et confesseurs. Mais même dans ce terrible pour le pays, le temps est le seigneur nous a donné sa grâce: après forcée двухсотлетнего une pause a été rétabli le patriarcat en terre Russe, et l’église dans une heure d’essais trouvé dans la personne de saint Tikhon sage et courageuse de berger, diligents prières de laquelle notre Église et le peuple ont pu passer par de terribles épreuves », a – t-il.

« Nous croyons que, en passant par les tests actuels, les peuples de la Russie historique conservent et mettent à jour leur unité spirituelle, seront financièrement prospères, social et de prospérité. Oui, il y aura cette année pour notre peuple, pour les peuples de la Russie historique et de tous les peuples de la terre pour une année de paix et prospère », a expliqué le patriarche cyrille de Moscou et de toute la Russie.

Habitants orthodoxes de Russie et d’autres pays célèbrent le 7 janvier, Noël est l’événement à partir duquel 2017 ans, le compte à rebours a commencé une nouvelle ère dans l’histoire de l’humanité. Vacances de la liturgie passent dans tous les temples, sur tous les continents. Selon le calendrier julien Noël, en Russe, en Serbe, de Jérusalem, de la Géorgie, Polonaise des églises orthodoxes, афонские monastères, certains protestants et les catholiques de rite oriental. Solennelle, le service va sur le site de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem.