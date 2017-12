Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Kiev et le Donbass ont convenu toutes les conditions de l’échange de prisonniers. Sur ce, a annoncé lundi aux journalistes le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, dans le cadre des opérations de maintien de la rencontre avec les chefs de l’auto-proclamé de Donetsk et de Lougansk populaires républiques (ДНР, ЛНР) par Alexandre le Cerveau et Léonid un Apiculteur.

« Aujourd’hui, le monastère Saint-Daniel s’est terminé le processus de rapprochement de tous les détails concernant l’échange de prisonniers entre ДНР et ЛНР et l’Ukraine », – at-il dit aux journalistes à l’issue des négociations.

Le cerveau, à son tour, a indiqué que l’échange aura lieu le 27 décembre.

Le patriarche Cyrille a souligné que les listes ne sont pas entrés tous ceux qui se trouve dans la captivité, et a exprimé l’espoir que le dialogue.

« J’espère que l’échange de prisonniers qui se marquera le début de ce processus, parce que les listes ne sont pas entrés tous ceux qui ont encore un peu de temps sera en captivité. Et j’exprime l’espoir ardent, que cette première phase se poursuit poursuite des efforts pour la libération de tous les détenus », – a dit le primat de l’église orthodoxe.

Selon lui, « l’église Russe est en deuil à l’égard de ce qui se passe en Ukraine, où le frère lève la main de son frère ». Il a également souligné « la nécessité d’une prompte solution pacifique du problème ». Le primat de l’église orthodoxe Russe a insisté sur le rôle du métropolite de l’église Orthodoxe Ukrainienne Ensuite de parvenir à un consensus et a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé à l’harmonisation de l’échange.

L’échange de prisonniers entre les parties au conflit dans le Donbass par la formule « tous les » – l’un des principaux points de l’ensemble des mesures d’exécution d’accords de minsk, signé le 12 février 2015 dans la capitale de la Biélorussie. Toutefois, au cours des 14 derniers mois, l’échange n’a pas été réalisée. À la mi-novembre Victor Медведчук a demandé au président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine pour lui demander de contribuer à l’échange. Selon Медведчука, l’Ukraine est prête à des fêtes de libérer de 306 personnes et compte sur la libération de Donetsk et de Lougansk 74 personnes.

Plus tard, porte-parole du chef de l’etat russe, Dmitri Peskov a déclaré que le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a parlé par téléphone avec les dirigeants de l’ДНР et ЛНР et les ont soutenu l’initiative. La vidéoconférence, le 12 décembre, la partie ukrainienne a déclaré à propos de la nécessité de re-vérification des prisonniers afin de connaître leur désir de rester à l’une ou l’autre partie au conflit.