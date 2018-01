Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, est-il l’homme le plus riche de tous les temps ?

Le PDG du géant du commerce en ligne est à la tête d’une fortune estimée à 105 milliards de dollars, annonce Bloomberg. Une somme inégalée par le passé et qui en ferait l’homme le plus riche de l’histoire. Mais tout dépend du mode de calcul.

De riche comme Crésus à riche comme Bezos. Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, est devenu l’homme le plus riche de l’histoire, d’après les calculs rendus publics par la chaîne économique Bloomberg, mardi 9 janvier.

Le roi du e-commerce et patron du journal Washington Post a accumulé une fortune de 105,1 milliards de dollars. Il devance désormais dans la liste des grandes fortunes Bill Gates, la seule autre personne à avoir, en 1999, eu 100 milliards de dollars en banque.

Bloomberg note, cependant, que le fondateur de Microsoft aurait conservé sa première place dans ce classement s’il ne s’était pas montré aussi philanthrope au fil des ans. Depuis 1996, Bill Gates a fait don de plus de 50 milliards de dollars en actions et liquide.

Bezos n'est pas encore Rockefeller

Mais le titre d’homme le plus riche de l’histoire doit être décerné avec des pincettes. Les paradis fiscaux et leur opacité bancaire ont compliqué la comparaison des richesses. Pour certains, le président russe Vladimir Poutine est assis sur une fortune de près de 200 milliards de dollars, dissimulée derrière des sociétés écrans et gérée par des prête-noms.

Outre les fortunes cachées, il faut aussi prendre en considération l’inflation. Ainsi les 100 milliards de dollars de Bill Gates en 1999 vaudraient aujourd’hui 147 milliards de dollars. Jeff Bezos en est encore loin.

Mais ce n’est rien comparé à John D. Rockefeller. Sur le papier, le magnat américain du pétrole et premier milliardaire de l’époque moderne est très loin derrière Jeff Bezos ou Bill Gates. À son apogée en 1914, il disposait d’1,4 milliard de dollars, ce qui équivaut à "seulement" 42 milliards de dollars en 2017 en tenant compte de l’inflation. Cependant, pour l’époque, c’était énorme. En effet, la fortune de John D. Rockefeller représentait 2 % du PIB américain. Pour peser aussi lourd en 2017, Jeff Bezos devrait détenir 350 milliards de dollars.

Rendons à Auguste…

En remontant encore plus loin dans le temps, le petit jeu des comparaisons de richesse tourne encore moins en faveur de Jeff Bezos. Certes, il est difficile d’évaluer précisément la fortune des empereurs de Chine ou de Rome, en raison notamment du manque de sources ou de leur fiabilité, mais des historiens s’y sont essayés. Ils ont conclu que l’empereur Auguste était probablement l’homme le plus riche de tous les temps. La fortune personnelle du premier empereur romain est estimée à 46 000 milliards de dollars (en dollars de 2014). Après tout, "il possédait personnellement l’intégralité de l’Égypte", souligne Ian Morris, professeur d’histoire à l'université de Stanford.

Reste le cas de Kanga Moussa, qui a dirigé l’empire du Mali de 1312 à 1337. Il n’existe aucune estimation de sa fortune, mais les descriptions de ses fastes et les peintures de l’époque ont amené des historiens à conclure que ses richesses dépassaient l’entendement et n’ont jamais été égalées. Ce ne serait pas étonnant : la plupart de l’or en circulation à l’époque venait des territoires sous son contrôle direct. À côté de cela, contrôler une grande partie du commerce sur Internet fait pâle figure.

Première publication : 10/01/2018