VOLGOGRAD, le 9 mai. /TASS/. Le club de football « Tosno » plus mérité la victoire en finale de la Coupe de Russie, de koursk « avant-garde », тосненцы devaient tirer. Une telle opinion TASS a exprimé le directeur général du club de la région de Léningrad, Viatcheslav Матюшенко.

« Tosno » dans l’environnement a battu koursk « avant-garde » dans le dernier match avec le score de 2:1 et est devenu le vainqueur de la Coupe de Russie.

« Personne ne l’attendait de nous la victoire sur les « Spartacus », mais après beaucoup pensaient que nous gagnerons la finale. Nous savions que ce serait difficile de faire le jeu, il a montré, en effet, tout le ridicule de ricochet pouvait tout résoudre. Bien, que c’est arrivé, parce que, quand une équipe prématurément remis la coupe, c’est gros. Probablement, il s’est avéré que nous méritons plus que « avant-garde », parce que pour Koursk performance dans la finale de la première année de Football de la ligue nationale, c’est une grande réalisation, et nous sommes allés et les 1/4 de finale, ont joué plusieurs années, donc j’ai l’intuition lui disait que nous devons tirer », a déclaré Матюшенко.

Il a dit qu’il n’est pas conscient de la victoire à la Coupe de Russie. « Je pense que l’adversaire digne, le jeu était égal, et après avoir manqué de nous buts en avantage quelque part était même pas sur le côté « avant-garde ». Après la pause, le jeu de notre équipe a changé, nous avons commencé à прессинговать, le deuxième but a été de brassage. Bravo aux gars qui ont un emploi à la fin », a déclaré le directeur général du club.

« Bravo les dirigeants de la RAF, qui fait que la finale c’est à Volgograd, une ambiance festive a deux jours, autour de l’horloge, les gens se rendaient non seulement avec георгиевскими rubans, пилотках, mais avec des foulards « Activités » et « avant-garde », les fans ont été courtois les uns envers les autres. C’est une véritable fête, le jeu lui-même les gens au stade réagi sur tous les points à la performance des deux équipes. La fête a été un succès, très heureux, qui a remporté notre équipe, merci les gars, que, malgré la difficile calendrier, ils ont trouvé la force de переломили jeu et a gagné. Pour nous, c’est un moment fantastique, nous avons pénétré dans l’histoire, c’est génial et un grand succès », a déclaré Матюшенко.

La coupe de Russie a été joué pour la 26e fois dans l’histoire, pour la première fois la finale du tournoi a eu lieu à Volgograd. « Activités » pour la première fois dans son histoire, a remporté la Coupe de Russie, anciennement club de la région de Léningrad, double-a atteint les quarts de finale du tournoi.