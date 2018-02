Le pdg de la FC « Rubis »: la situation financière du club n’a pas l’air désespéré

Entraîneur-chef des « Rubis » Kourban Berdyev

KAZAN, le 27 février. /Corr. TASS Oleg Pavlenko/. Казанскому « Rubis » a considérablement décharger зарплатную état lors du mercato hivernal, alors que maintenant la situation financière du club n’a pas l’air désespéré. Dclar sur la présentation des débutants de l’équipe, le directeur général du club de football Rustam Саяхов.

« Le rubis » de l’hiver se séparèrent avec un certain nombre de légionnaires, qui ont été acquis sous l’ancien guide de la commande quitté Moritz Bauer, Maxime Lestienne, Yann M’Vila, Carlos Zambrano, Ruben Рочина, Alex Song, André Пилявский, Ragnar Sigurdsson et Millau Цакташ. En outre, dans le « Zénith » traversé les russes Эльмир Nabiullin et Magomed Ozdoev.

« Le club éprouvait des difficultés financières, mais maintenant, grâce à l’appui de sponsors, le soutien du président du Tatarstan, toutes les questions n’ont pas l’air de ces désespérés, je pense que notre club va vivre et de faire plaisir à nos supporters de leurs victoires. Nous sommes très actifs et bien travaillé dans cette fenêtre de transfert. Malheureusement, nous avons été obligés de se séparer avec beaucoup de nos footballeurs, peut-être que beaucoup aimé par vous, mais la situation financière n’a pas permis d’avoir une très grande зарплатную état. Moi en tant que directeur général aimerais penser que grâce à ce que nous avons maintenant de très bons joueurs, que nous avons le plus, à mon avis, la plus forte, le personnel d’entraîneurs en Russie dirigée par Курбаном Бердыевым, tous les plus grands et le meilleur de la victoire de « Rubis » à venir », a déclaré Саяхов.

La composition de l’équipe en hiver, complété par les russes, Viatcheslav Подберезкин, Paul Могилевец et Vitaly Ustinov, ainsi que le bulgare dans les Yvelines, Popov et эквадорец Christian Noboa.