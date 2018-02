Le père prétendument volées à Vienne fille a déclaré que le déménagement de l’enfant au Liban approuvé par la mère

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Le médiateur auprès de la présidence de la fédération de RUSSIE sur les droits de l’enfant Anna Kuznetsova a reçu une réponse à une requête en rapport avec le prétendu enlèvement en Autriche, les trois filles de la Russie. Comme il est rapporté lundi sur le site du médiateur des enfants, a constaté que le père de la fille qui a transporté l’enfant au Liban, lui, a informé l’ambassade de russie dans ce pays à son sujet, en disant que le passage de la fille a été convenu à l’avance avec sa mère.

« Dans le service consulaire du MAE de la fédération de RUSSIE a signalé que le père de l’enfant – citoyen de la fédération de RUSSIE – l’initiative a informé le personnel de l’ambassade de Russie au Liban sur la localisation des filles. En outre, selon le père, le déménagement de la fille a été convenu avec sa mère et liée à la nécessité du séjour d’un enfant pour des raisons de santé dans un climat chaud », – dit dans le message. Indique qu’à la mi-février, l’employé de l’ambassade ai vérifié les conditions dans lesquelles vit la petite fille. « A constaté qu’il vit dans de bonnes conditions, dans une pièce séparée et est sous la supervision de la nurse russophone », – il est signalé sur le site du médiateur.

Comme l’ont ajouté dans l’appareil de l’ombudsman, à la fin du mois, les parents des jeunes filles vont se rencontrer à la section consulaire de l’ambassade de RUSSIE à Beyrouth. « Toutefois, les diplomates russes se trouvent en étroite collaboration avec l’avocat de la mère et à la fin du mois, un rendez-vous de tous les participants à la section consulaire de l’ambassade de RUSSIE à Beyrouth. Le personnel de l’ambassade de russie a expliqué que le règlement des questions liées à la définition du lieu de résidence des mineurs citoyens de la Fédération de russie, y compris relevant de l’un des parents à l’étranger doivent se régler par la loi », – a noté dans le message.

Le 13 février, on apprend que le comité d’Enquête de la fédération de RUSSIE a déposé des accusations criminelles sur le fait de l’enlèvement d’un enfant de trois ans à Vienne. « Au plus tard le 28 décembre 2017, des inconnus sont entrés dans le délit de conspiration et enlevé малолетнюю un citoyen de la Fédération de russie chambres de l’établissement situé à Vienne », – dit dans le message de SC.

Dans le même temps dans la Gestion de la police de Vienne, le TASS a rapporté que la police autrichienne ne procède à une enquête sur l’utilisation du citoyen de la fédération de RUSSIE en rapport avec le prétendu enlèvement de l’enfant en raison de l’absence d’une infraction et a renvoyé l’affaire aux autorités russes au début de cette année.

« La mère de l’enfant, le 30 décembre dernier, a demandé à la police de Vienne et a indiqué que son enfant avec son père sont partis dans une direction inconnue. En raison du fait que ce fait n’est pas pour nous la composition d’un crime, nous ne représentaient le rapport sur la manipulation », – a déclaré dans une interview avec TASS représentant de la police Irina Штайрер, notant que, dans ce cas, il s’agissait de manipuler une personne privée, mais pas sur le site officiel accusation, c’est la mère de l’enfant dans le privé, il fallait la demander à la cour de district et de déclarer la disparition de sa fille.