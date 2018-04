Le personnel d’entraîneurs de l’équipe de la fédération de RUSSIE espère que Джикия le temps de récupérer de la blessure à la coupe du monde

George Джикия

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le personnel d’entraîneurs de l’équipe de Russie de football calcule que le défenseur de « Spartacus » de George Джикия le temps de récupérer de la blessure au genou au début de la coupe du monde. Dclar aux journalistes le médecin de l’équipe nationale Eduard Безуглов.

En janvier Джикия lors d’un match amical au recrutement d’un rouge-blanc a obtenu la rupture aux ligaments croisés du genou, à la suite de quoi le risque de manquer la coupe du monde en Russie. Le footballeur a commencé à s’entraîner à la fin de mars.

« Nous espérons tous, attendons, attendons, [Джикия jouera la coupe du monde], les chances sont toujours, vous devez lui donner tranquillement récupérer, dit – Безуглов. – Il eu des cas où les gens ont été restaurés pour 4,5 mois, mais tout ne dépend pas de délais et de l’état fonctionnel, parce que le genou dans la vie ordinaire et le genou sous les charges d’entraînement sont deux situations différentes. Bien sûr, aimeraient qu’il a eu le temps de récupérer, mais la composition détermine l’entraîneur. La question n’est pas seulement dans l’état de la tribu, mais dans un état psychologique et ainsi de suite ».

D’une blessure aux ligaments croisés ont également reçu des joueurs de l’équipe nationale de Victor Vasin et Alexander Kokorin. « Vasin se trouve sur la réhabilitation n’est pas en Russie, il est tout comme prévu, tout va bien. Victor травмировался plus tard, Georges, respectivement, avec toutes les conséquences, et Kokorin encore plus tard. Comme le dit statistiques de la Fédération de football de la premier league pour la saison en cours a été de 17 blessure aux ligaments croisés, et la guérison occupait en moyenne de cinq à sept mois, personne plus rapide n’est pas réparable, donc la probabilité de miracle dans ce cas, compter facile », a ajouté le spécialiste.

Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet. La phase de groupes de l’équipe nationale de la Russie jouera avec les équipes de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte et de l’Uruguay.