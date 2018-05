MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. L’etat d’un Petit théâtre présentera jeudi à la première du spectacle « le Badigeon. 1609-1611 de l’année » d’après le roman de pourvoi du ministre de la culture de la fédération de RUSSIE Vladimir Мединского « le Mur », consacré aux événements du temps des Troubles, en particulier, l’état de siège Smolensk par les troupes du roi de pologne Sigismond. Payants projections auront lieu le 22 mai, 5 et 26 juin, selon le site du théâtre.

Le metteur en scène est devenu un artiste populaire de Russie, Vladimir Baileys, artiste-metteur en scène – Victor-Gerasimenko, de la vidéo pour le spectacle créé Dmitri Gerasimenko. Parmi les artistes rôles principaux – Valery Afanassiev, Alexis Фаддеев, Oleg Доброван, Alexandre Volkov. Dans la mise en scène est également occupé les étudiants de l’institut de Théâtre du nom de Щепкина. Le temps d’un spectacle retentit la musique de Georges Sviridov.

« Le mardi, 8 mai, s’est tenu le cycle du spectacle « Badigeon », dans lequel presque toute la troupe du Petit théâtre – l’ordre de 60 personnes », – a déclaré le TASS, directeur artistique du théâtre maly, artiste populaire de l’URSS Youri Solomine.

« Il m’est difficile d’évaluer le travail de son théâtre, a poursuivi Solomine. – mais une chose est sûre: nous sommes pour la préservation de l’histoire ». Selon худрука, présidé par le théâtre avec une attention particulière s’applique aux mises en scène sur un thème historique. Cette série Solomin a le spectacle « Badigeon ».

« Le roman de Мединского – un bon livre, je pense que vous avez créé sur la base de son spectacle intéresser les personnes qui aiment l’histoire et de son gouvernement », a dit le directeur artistique du théâtre maly.

Sur le roman, des productions et de la charité

Roman d’aventure « le Mur », basé sur de véritables événements historiques qui ont eu lieu en Russie au XVIIE siècle, Medinsky, écrit en 2011. En lui est raconté sur le siege polonais de l’armée sous le commandement du roi Sigismond III de la ville de Smolensk dans 1609-1611). Le livre est paru dans la vente en 2012 et s’est vendu à environ 100 mille exemplaires.

Pour la première fois le spectacle « le Mur » a été livré le directeur artistique de la station Balnéaire de théâtre dramatique, l’artiste populaire de RUSSIE Ефимом Звеняцким et a été présenté dans de Vladivostok en septembre 2016. À l’été 2017, ce spectacle a montré à Moscou sur la scène du Théâtre de l’armée Russe.

En janvier 2018, on apprend que le Petit théâtre de la réflexion sur le spectacle de l’œuvre Мединского. A la même époque, avec les mots les plus ministre de la culture, il a été rapporté que l’initiative de la mise en scène « entièrement » appartient au théâtre et pour lui, « un grand honneur, que le roman servira de base à fixer dans les murs de l’un des plus anciens et des plus respectés des théâtres de la Russie ».

Le ministre de la culture a aussi annoncé qu’elle a décidé d’abandonner les honoraires, ainsi que le théâtre sous l’autorité du Ministère de la culture. Et bien, comme l’a expliqué Medinsky, la loi vous permet de participer à des activités créatives », la redevance pour la mise en scène des pièces de son roman « le Mur » dans le Petit théâtre, il a adressé à la charité, et c’est, à la renaissance du monument unique de Smolensk remparts. Précédemment rapporté par le TASS citant le service de presse Russe militaire-historique de la société (РВИО), le président de l’est, Vladimir Medinsky.

L’information a noté que les travaux de revitalisation de Smolensk remparts organise РВИО avec la participation de professionnels et de bénévoles. Sous la direction d’experts bénévoles de différentes régions de Russie participeront à la récolte et les travaux de réparation sur пряслах, à l’intérieur des tours et à proximité de la paroi du territoire. Un ambitieux projet de bénévolat РВИО sera mis en œuvre dans la période de mai à août 2018.