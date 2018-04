Le plus grand domaine skiable qu ‘ szfo dans Хибинах prendra de toute la russie « les Débuts de rêve »

PARIS, le 9 avril. /TASS/. Les jeunes athlètes avec un handicap de 30 régions de la Russie participeront à la quatrième de toute la russie « les Débuts de rêve », qui se tiendra à Кировске la région de Mourmansk, où se trouve le plus grand de la Russie du Nord-Ouest du complexe de ski, a annoncé lundi le service de presse du gouvernement régional.

Des concours sont organisés avec le soutien de la Fondation de la présidentielle de subventions. « Le quatrième lancements auront lieu à Кировске sur le versant sud du domaine skiable « Grand Вудъявр ». Spécialement préparée pour la piste sortiront les participants du programme thérapeutique des sports « le Ski de rêve » de 30 régions de la Russie », rapporte le service de presse.

L’inauguration de toute la russie « des Débuts de rêve » aura lieu le 10 avril. Débuteront la compétition le 11 avril.

Le programme thérapeutique des sports « le Ski de rêve » a été lancé en Russie en 2014 pour la réhabilitation des enfants et des adultes atteints de maladies neurologiques. Les participants proposent de participer à des compétitions de différents sports qui nécessitent un développement de coordination, notamment le ski alpin. Seulement aujourd’hui sur le programme s’occupent de plus de six mille personnes de toute la Russie. Dans la région de Mourmansk, le programme « le Ski de rêve » fonctionne avec succès dans trois villes: Mourmansk, ainsi que моногородах Montchegorsk et Кировске.

Les premiers de toute la russie de la compétition, le Ski de rêve » ont eu lieu à Moscou, la seconde – dans Miass de la région de Tcheliabinsk, et d’autres – Tyumen.