Le plus grand réseau électrique intelligent d’Europe sera installé à Zellik

Le « Green Energy Park », un réseau électrique neutre en CO2 et « intelligent », le plus grand de ce type en Europe, a été présenté jeudi en présence du ministre flamand de l’Energie, Bart Tommelein. Il sera installé dans un zoning consacré à la recherche à Zellik (Brabant flamand).

Le Green Energy Park est un projet commun de l’hôpital universitaire UZ Brussel, de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et du cluster flamand consacré à l’énergie Flux50.

Le réseau desservira d’une part les 72 entreprises du parc de recherche et servira d’autre part de terrain d’essai pour l’intégration de nouveaux systèmes énergétiques et de la mobilité verte et électrique au sein d’un réseau intelligent. L’énergie sur place proviendra de 10.000 panneaux solaires et petites éoliennes.