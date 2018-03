BRUXELLES, le 6 mars. /TASS/. L’union européenne connaît la frustration croissante de la situation en Ukraine, et de plus en plus essentiel à l’égard de ce pays. Dclar le plus riche de la fédération de RUSSIE à l’UE Vladimir Tchijov dans une interview брюссельскому portail Euractiv.

« Nous assistons à l’aggravation de la déception dans les cercles européens en rapport avec ce qui se passe en Ukraine. Je ne dis pas de telles choses, comme le manque de réformes et de la corruption qui les poussent à l’UE de plus en plus actif dans la critique de la politique actuelle du gouvernement ukrainien », – at-il dit.

« En ce qui concerne la situation dans le Donbass, l’UE met tous les espoirs sur le « normand format ». Parfois même on a l’impression que les autres pays de l’UE ont transmis tous les pouvoirs [sur ce sujet] de l’Allemagne et de la France », a déclaré le russe le plus riche.