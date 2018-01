Le plus riche des états-UNIS auprès de l’ONU a démenti les rumeurs de liaison avec le président du pays

Des NATIONS unies, le 26 janvier. /TASS/. Représentant permanent Des états-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley nié les rumeurs d’une liaison avec le président américain Donald Trump, qui est apparu après la publication scandaleuse du livre « le Feu et la fureur: à l’intérieur de la maison Blanche Trump » journaliste Michael Woolf.

« Le feu et la fureur » à la maison Blanche



« Ce n’est absolument pas conforme à la réalité », dit Haley vendredi à internet-transfert « Femmes au pouvoir » (Women Rule) de l’american journal Politico. Selon le représentant permanent auprès des états-UNIS, Woolf n’est pas seulement déformé les faits, mais adopta инсинуациям, qui doit faire face à lui et à d’autres succès des femmes.

Selon la publication, les rumeurs sur le roman de Haley et de Trump est apparu après que Michael Wolfe dans l’une des émissions sur la chaîne de télévision HBO a annoncé la semaine dernière que « absolument sûr » que le chef de l’etat est une liaison. Il n’est pas le nom le nom de l’américain représentant permanent auprès de l’ONU, mais a noté que les lecteurs attentifs de ses livres eux-mêmes seront en mesure de déterminer de qui il parlait. « Maintenant, quand vous arrivez à ce paragraphe [dans le livre], vous dites: « Au point de! », – a affirmé à un journaliste.

Selon les informations du journal, les lecteurs ont trouvé rapidement une proposition qui pouvait parler Woolf: « le Président de passé une quantité considérable de temps personnel avec Haley sur le bord d’un numéro un, a été vu comme il le prépare à une carrière politique ».

Le plus riche des états-UNIS a appelé les potins sur des sujets similaires « extrêmement choquants » et « odieux ». « J’ai été à bord d’un numéro un une fois avec moi à l’intérieur (avec Trump – env. TASS) se trouvaient quelques personnes », – a dit le diplomate. Selon elle, c’était à la fin de juillet de l’année dernière, quand elle a accompagné le président lors d’un vol de Washington à New-York. « Il [Wolf] dit que j’ai beaucoup parlé avec le président dans le bureau Ovale de mon politique à l’avenir, mais je n’ai jamais parlé avec le président au sujet de votre avenir et de ne jamais restée seule avec lui », a souligné Haley.