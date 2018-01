Le plus riche des états-UNIS auprès de l’ONU a résisté à des Trump, qui se moquaient de la cérémonie de remise des Grammy

Le représentant permanent des états-UNIS auprès de l’ONU, Nikki Haley

TASS, le 29 janvier. Le représentant permanent des états-UNIS auprès de l’ONU, Nikki Haley a essayé de protéger le président Donald Trump, qui est le dimanche soir, s’est avéré être l’objet de moqueries de la cérémonie de remise des prix de musique de Grammy.

Sur sa page Twitter, elle a exprimé le mécontentement sur le fait que les organisateurs de l’événement à New York, où se sont réunis presque tous les star américaine du show-business, a fait une lecture publique d’extraits de la scandaleuse d’un livre du journaliste Michael Wolfe « le Feu et la fureur: à l’intérieur de la maison Blanche Trump ».

« J’ai toujours aimé les Grammy, mais la lecture du livre « le Feu et la fureur » a perdu ce prix. Ne pas gâcher de la bonne musique de la paperasserie. Certains d’entre nous aiment la musique sans impuretés de la politique », écrit – elle Hayley.

« Le feu et la fureur » à la maison Blanche



Son mécontentement provoqué la vidéo présenté lors de l’attribution des primes de l’académie Nationale des arts et techniques record des états-UNIS. Images le montrant comme la chanteuse Cher, le rappeur Snoop Dogg, hip-hop, le chanteur Cardy Bi, auteur de chansons dans le rhythm and blues John Legend, ainsi que l’ex-secrétaire d’état des états-UNIS et prodiguait Trump à l’élection présidentielle, Hillary Clinton, lisent des extraits du livre dans lequel dana très нелицеприятная dispositif actuel leader américain.

Le présentateur de la cérémonie, le comédien James Корден m’a dit que donc il a passé le casting pour la publication аудиоверсии « de Feu et de fureur ».

« Le feu et la fureur: à l’intérieur de la maison Blanche Trump » est apparu dans la vente de 5 janvier. En plus de l’histoire sur les moeurs des habitants de la maison Blanche dans le livre Woolf sont, notamment, les allusions à l’histoire d’amour entre Trump et Hayley. Le plus riche est entièrement démenti ces rumeurs, affirmant qu’ils « ne correspondent pas à la réalité ». Le président lui-même précédemment appelé « le Feu et la fureur » totalement inexact, et de son auteur « plein d’un perdant, qui a inventé l’histoire, pour vendre son ennuyeux et mensongère de l’ouvrage. »