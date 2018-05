Le poète Пучкова reçu la médaille. Gogol pour sa contribution au développement de la culture russe

Vladimir Puchkov

© Diffuseur « La Province-33 »

TASS, le 13 mai. Russe, poète, auteur et animateur de plusieurs de sensibilisation multimédia-projets dans le domaine de la culture, qui sont mises en œuvre à Moscou et la rgion de Vladimir, de Vladimir Puchkov décoré de la médaille de S. Gogol. La récompense a remis dimanche à Vladimir, dans le cadre de la Russie de la bibliothèque du forum, a rapporté le TASS porte-parole du poète Natalia Zav’.

« La médaille de la N. S. Gogol attribué à Vladimir Пучкову pour les mérites dans le développement de la culture. Pris en compte et la création littéraire, et l’éducation, qu’il conduit à Moscou, la rgion de Vladimir, dans d’autres régions. Par exemple, c’est le bénévolat médias-le projet « le Voyage dans la littérature », dans le cadre de laquelle, dans les années 2016-2017 organisé 25 poétiques et les soirées, le projet de « la Légende de Есенине », en prose et видеоэссе l’interrelation de cultures d’Orient et d’Occident », a déclaré Zav’.

Dcoration a eu lieu à la librairie du festival « Biblio-Boo! Fest », qui se déroule dans la région de Vladimir la septième fois. Cette année, il a rapporté à Всероссийскому bibliothèque du congrès, organisé Russe de la bibliothèque de l’association (RBA) avec le soutien du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE. Environ 1,3 mille représentants des bibliothèques, de l’information des institutions, des universités de toutes les régions de la Russie du 12 au 16 mai discuter de la notion de développement de la bibliothéconomie.

La récompense d’une

La médaille de S. Gogol créé en 2009, le partenariat non commercial « non gouvernemental centre de l’innovation ». La médaille est décernée à des citoyens de la fédération de RUSSIE, les états de la CEI, à l’étranger pour le soutien de la langue russe et de services dans le développement russe-culturel dans le monde. Ces dernières années, les récompenses reçu près d’une centaine d’écrivains, de poètes, de personnalités de la culture et de l’art.