Le poste de procureur général de l’état de New-York pour la première fois, une femme

NEW YORK, 23 mai. /TASS/. Barbara Underwood nommée au poste de procureur général de l’état américain de New York, devenant ainsi la première femme à ce poste. Sur cela dit dans le message publié mardi sur le site d’une semaine.

Underwood a remplacé à ce poste par Eric Шнайдермана, a présenté sa démission au début de mai, après quatre femmes ont accusé de coups et blessures et d’intimidation. Le mardi, elle a été officiellement approuvé par le nouveau poste заксобранием de l’état, devenant 66-quatrième генпрокурором de New York.

« J’ai travaillé à différents postes gouvernementaux pendant toute ma carrière, a déclaré Underwood dans un communiqué. – Mais je crois que ce travail deviendra le plus important de ceux que j’ai jamais eu ».

73 ans, Underwood a précédemment occupé le poste de senior assistant du procureur de district est de l’état de New York. Elle a travaillé au parquet du procureur général de plus de 10 ans. Le gouverneur de l’etat, Andrew Cuomo a déjà félicité Underwood avec la nomination, en disant qu’elle a les brillants capacités dans le domaine de la jurisprudence.

Dans la plupart des états des états-UNIS le poste de procureur général est élu. Car Шнайдерман, à l’égard de laquelle a été lancé une enquête criminelle, a démissionné avant la fin du mandat de son сменщицу dû affirmer membres заксобрания.

Dans le devoir du procureur général, qui est élu pour quatre ans, en plus des fonctions relatives au maintien de l’ordre, est également de fournir des conseils juridiques aux autorités des étatsߛunis. Underwood occupera ce poste jusqu’en novembre 2018, quand auront lieu les élections. Auparavant, elle a déclaré que n’a pas l’intention d’avancer sur eux sa candidature.