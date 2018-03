Le pouvoir du Daghestan недополучили 400 millions de roubles d’impôts sur les marchés et des salles de banquet

MAKHATCHKALA, le 3 mars. /TASS/. Environ 250 millions de roubles de l’activité des marchés et de 200 millions de roubles de salles de banquet perd le pouvoir du Daghestan chaque année. Sur ce, a déclaré vendredi à une réunion sur le respect de la législation marchés de détail et de salles de réception, le premier vice-premier ministre du Daghestan Ramadan Aliyev, chargé des questions de collecte de l’impôt.

La moitié des marchés – à l’ombre

« Lors de la légalisation des montants réels des loyers (sur les marchés), que nous avons sous-évalué, les recettes fiscales supplémentaires peut-être pas moins de 100 millions de roubles par an. La somme totale de недополучаемого, déroulant le revenu s’élève à 250 millions de roubles seulement dans ce segment. Si l’on tient compte du montant montrent, 50% se trouve dans l’ombre », a déclaré Aliyev.

Selon lui, aujourd’hui, dans la république de 48 agissant des marchés. « Au 1er janvier 2018, les emplois dans ces marchés 17,27 milliers de, mais les emplois, selon l’administration des marchés, à seulement 12,227 milliers d’environ 5 mille emplois sont libres », – a déclaré le vice-premier ministre.

Il a souligné que la région de l’an reçoit 300 millions de roubles par les marchés et les commerçants sur eux des entrepreneurs individuels. « Mais, selon les estimations de УФНС de la république, lorsque disponibles sur les marchés de 17,27 milliers de commerciaux terrain sur le compte fiscal ne constitués d’environ 3,2 milliers de personnes. Ce sont les entrepreneurs et les personnes physiques. Et, si l’on compte les emplois qui y sur les marchés, et de ne pas fixés sur le compte des personnes, de revenus ou à 103 millions de roubles par an », a déclaré Aliyev.

« Mettre de l’ordre. Un mois, un mois et demi maximum de ce que nous pouvons vous donner. Après un mois et demi, nous devons imposer autour de ces marchés à l’ordre », – a demandé aux hommes d’affaires de premier vice-président du gouvernement de la région.

L’ordre dans les salles de banquet

Selon lui, l’ordre il faut placer et dans les activités des salles de banquet. « Ici la situation paradoxale où, salles de banquet, situés dans les différentes villes, montrent les recettes et de payer les taxes à la différence des dizaines de fois. C’est pourquoi je m’adresse à ceux qui possèdent des salles de réunions: s’il vous plaît, mettre de l’ordre », a déclaré le responsable, notant que plus de 200 salles de banquets et d’impôts pour ses employés ne paient que 136.

« Nos analystes avec les employs du fisc ont compté: nous sommes dans le budget дополучаем de 200 millions de roubles », – a déclaré Aliyev.

« Pourquoi appelle encore une fois la première et la deuxième direction. La plus grande partie, bien sûr, la responsabilité incombe aux chefs de municipalités. Donnons la durée: un mois et demi. Alors ne vous offusquez pas. Il y a un temps – pour rétablir l’ordre. En premier lieu allons demander à des chefs des municipalités », a ajouté Aliyev.