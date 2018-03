Sergey Minaev

© Vladimir Smirnov/TASS

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le premier canal affiche la continuation de la série « Dormant » sur la lutte contre les services spéciaux russes avec les agents étrangers. La première est prévue pour le 5 et le 6 mars, le service de presse de la chaîne de télévision.

« Dormeurs 2 » enlevé le réalisateur Sergei Arlanov sur un scénario de serge Minaiev. Les rôles principaux dans le projet de excut Igor Petrenko, Natalia Рогожкина, Dmitri Oulianov.

L’intrigue du film se déroule un an et demi après les événements survenant dans la première partie. Selon le scénario, sur l’une des bases des terroristes à la frontière de la Tunisie et de la Libye se prépare à la montée des attentats à Moscou. Un employé local de la mission de l’ONU, инспектирующий un camp de réfugiés, sous le couvert de laquelle se trouve la base de terroristes, est le témoin de cette formation. Il a rapidement transmet l’information à Moscou.

La première saison de la série télévisée « en sommeil » enlevé réalisé par Yuri Taureaux (les films de « Fou », « le Commandant », le feuilleton de la « Méthode »), sur un scénario de Minaiev. Телепроект a subi critiqué de la part des libéraux du public, après quoi les Bulls a annoncé sa décision de quitter la profession.

À cet égard, exprimé de nombreuses personnalités de la culture. Dans une interview TASS le chef de Ministère de la culture, Vladimir Medinsky, a souligné qu’il est prêt à inviter le directeur sur la formation personnelle « Comment se comporter et que faire quand t’poison libéraux ».

Sur la première saison

Lui-même les Taureaux précédemment rapporté que sur le scénario de la première saison de « Dormeurs », il a travaillé « en contact étroit avec le FSB ». Le premier film, en particulier, raconte comment se fait la « révolution orange », comme est préjudiciable travail, des actes terroristes, et que les services secrets russes à tout cela s’opposent.

« En sommeil », selon les annotations du film, est un programme les services de renseignement étrangers, composée précédemment incorporés dans les organes de gestion et de la grande entreprise agents, en « mode veille » d’une équipe sur l’action.