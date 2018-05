Le premier canal affiche le 27 matches de la coupe du monde 2018 en direct

Les footballeurs de l’équipe de Russie

© Valery Шарифулин/TASS

TASS, le 14 mai. Le premier canal tiendra en direct le 27 matches de la coupe du monde de football en 2018. Informe la direction des relations publiques de la manche.

En particulier, le canal affiche le match d’ouverture du tournoi entre les équipes de la Russie et de l’Arabie Saoudite le 14 juin, ainsi que le jeu des russes avec уругвайцами le 25 juin.

Tous les matches de la coupe du monde, vous pouvez voir sur le site de la chaîne de télévision, dans une application mobile, ainsi que dans l’application Smart TV au format ultra haute définition. « Football en ligne-le projet spcial de la Première chaîne proposera également étendu les fonctionnalités de second écran, qui sera accessible à tous болельщику sur n’importe quel appareil et varié de la vidéo, y compris immédiatement la publication de toutes les têtes, les choses dangereuses et les plus brillants des fragments de tous les matches. Pour la première fois en russie supporters auront l’occasion de choisir la caméra pour regarder les matchs du championnat et de les modifier à sa seule discrétion. Le mode interactif de la ligne temporelle permettra à tout moment de bouger à n’importe quel épisode de match et examiner tous les angles », – a déclaré dans un communiqué.

Les applications sera disponible voir pleins de vidéos de la finale des championnats du monde de 1930 à 2014. En ligne спецпроекте sera publiée statistiques détaillées du tournoi en Russie, le calendrier des matches et des nouvelles.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie.