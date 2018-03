MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le premier canal, le 17 mars montrera le long-métrage du réalisateur Alexis Пиманова « Crimée », basé sur des faits réels de l’année 2014. À ce sujet lundi le service de presse de la chaîne de télévision.

« Dans le film, il ya beaucoup d’épisodes, basées sur des événements réels survenus dans la Crimée au printemps 2014, – dit le service de presse. L’une des principales tâches des créateurs de la peinture a été très bien par rapport aux peuples de la Russie et de l’Ukraine, de parler de « printemps de Crimée », aider à comprendre le spectateur en Russie, en Ukraine et partout dans le monde, qui avaient connu крымчанам, les russes et les ukrainiens dans les critiques de jours ».

L’intrigue, une histoire d’amour moderne de Roméo et Juliette – russe de l’adolescent et ukrainienne de la jeune fille. L’action de la peinture qui se passe au printemps 2014, lorsque la Crimée est devenue russe le territoire à l’issue du référendum sur l’autodétermination.

Dans les rôles principaux: les acteurs d’un Roman Курцын, Eugène Лапова, Paul Трубинер.

« Dans notre film, nous prenons et aux russes et aux ukrainiens, avec le même amour. Même pendant le tournage des scènes sur le Maidan, nous avons essayé de ne pas le juger, mais de comprendre ceux qui ont sincèrement cru à un brillant avenir, qui, comme il semblait alors que beaucoup, pas loin, – a conduit le service de presse de mots du réalisateur Пиманова. – Pour moi, les ennemis ne sont pas les ukrainiens, et ceux qui ont tué les gens sous Korsoun et à Odessa, et moi en tout cas ils ont la nationalité. Dans notre film, nous essayons de comprendre comment c’est arrivé, que nous pourrions artificiellement, de la force de divorcer ».

La peinture a été créée avec le soutien du Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE, du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, Russe militaire-historique de la société et de la Fondation du cinéma. Le tournage s’est inscrit moderne de la technologie militaire: les avions de chasse, avions de fret, des drones. La plupart des scènes ont été créés lors de la participation des habitants de Sébastopol – réel de participants aux événements du printemps 2014.

