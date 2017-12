Le premier canal, VGTRK et Match TV diffusera les matches de la coupe du monde 2018

Grande arène sportive « Loujniki »

© Sergey Савостьянов/TASS

TASS, le 22 décembre. Le consortium « 2 Sport 2 », qui comprend un Premier canal, VGTRK et « Match TV », a acquis les droits de diffusion des matches de la coupe du monde 2018 qui aura lieu en Russie. Ce sujet communique le service de presse de la fédération Internationale de football (FIFA).

Droits de retransmission du tournoi sont disponibles, sans référence à certaines plates-formes, donc les fans pourront suivre le tournoi à la télévision, sur internet, sur les plates-formes mobiles et de la radio. Également de la FIFA a annoncé la signature d’un accord avec la société Mediaset, qui montrent les matches du championnat d’Italie.

« Nous sommes heureux que nous avons réussi à faire en deux étapes importantes pour assurer les retransmissions de la coupe du monde dans tous les pays du monde, a déclaré le directeur commercial de la FIFA Philippe Le Floc. Russe et le consortium des radiodiffuseurs a fait un travail fantastique, en organisant cet été, la diffusion de la Coupe des confédérations de la fifa dans le pays hôte du tournoi. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent nous aider à transmettre l’atmosphère particulière du grand de football de la fête en Russie l’année prochaine ».

En juin 2017, le consortium « 2 Sport 2 » a acquis les droits de diffusion de la Coupe des confédérations, qui a eu lieu en Russie en 2017. Selon les informations, le TASS, le montant de la transaction s’élève à 3,5 millions de dollars. Les matchs du tournoi ont été présentés gratuitement en direct sur la Première chaîne et le « Match de la TV », et ont été couverts en direct sur les stations de radio VGTRK.

Sur les conditions de l’accord entre la FIFA et le consortium sur la couverture de la coupe du monde 2018 n’est pas signalé. Plus tôt, le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE, président du comité d’organisation de la « Russie-2018 » Vitaly Moutko a signalé que la FIFA veut obtenir de la transaction de plus de 100 millions de dollars. Les chaînes de télévision russes, à leur tour, ont déclaré prêt à payer plus de 38 à 40 millions de dollars.

Les matches de la première dans l’histoire de la Russie à domicile de la coupe du monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 sur les 12 stades dans 11 villes.