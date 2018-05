Le premier en Adyguée régional экотехнопарк va commencer à construire cette année

MAIKOP, le 12 mai. /TASS/. Astrakhan, un groupe de sociétés (GK) « ville Propre » commencera cette année la construction en Adyguée de la première dans la république экотехнопарка, la société d’investissement serait de l’ordre de 700 millions de roubles, a déclaré samedi TASS le chef de la gestion des services PUBLICS du ministère de la construction, des transports, du logement et de la gestion des routes de la république Ruslan Нибо.

« Le ministère a conclu un accord de dix ans avec d’astrakhan de la société « ville Propre », qui est devenu un opérateur dans le domaine de la circulation avec de solides municipaux des déchets (TKO) dans la république. Déjà cette année, la société commencera la construction de la république de la première экотехнопарка, mise en service est prévue pour septembre 2019. Le montant total des investissements est estimé à environ 700 millions de roubles », – dit-il.

Un экотехнопарк, situé dans le républicain de la propriété, ont mis en relief dans le quartier du village Кужорской Майкопского de la région. Jusqu’à la fin de l’année a terminé la construction de la première phase – мусоросортировочного complexe, tandis que la deuxième étape sera la construction d’un polygone avec un site биокомпостирования. C’est vrai pour l’écologie de la république. Maintenant, il existe seulement deux polygones pour le placement de TKO – dans Майкопе et Mondiale, et de maykop polygone est en phase de dépassement, a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Adygea est devenu le quatrième région dans le FSD avec d’Astrakhan, de Rostov, des régions et de la Kalmoukie, où GK « ville Propre » est sélectionnée régional de l’opérateur en matière de circulation avec TKO. Selon le président du Conseil d’administration de GK « ville Propre » de Pauline Вергун, dans une zone de service dans la république de population d’environ un demi-million de personnes. À la réalité des responsabilités de l’évacuation des déchets du territoire de la république de la société commencera en octobre-novembre. Jusqu’à ce temps de travail sur l’inventaire des conteneurs, des terrains, la construction de deux мусороперегрузочных capacités, l’acquisition de plus de conteneurs et d’équipements spéciaux, la définition de la méthode de collecte des déchets en fonction du territoire, à la consolidation de la logistique des routes.

« L’extension de la zone de présence de la société dans un district fédéral et de la consolidation des volumes de matières premières secondaires permet de démarrer sur le Sud de la Russie à grande échelle de la production de déchets à l’obtention du produit fini fédérale экотехнопарк. Sa conception est déjà en cours d’achèvement », a ajouté Вергун.