MOSCOU, le 26 février. /TASS/. Le premier festival de télévision artistique du cinéma « le Matin de la Patrie » se tiendra du 8 au 14 mars à Ioujno-Sakhalinsk. Cela a été rapporté lundi les organisateurs de l’inspection.

« Beaucoup de festivals, mais unique de la russie fédérale du festival de films pour la télévision n’était pas, et maintenant, il sera à Ioujno-Sakhalinsk », – a déclaré le conseiller du président russe de la culture Vladimir Tolstoï.

L’initiateur de la tenue et le président du festival, est devenu producteur, acteur et réalisateur Sergei Жигунов. Selon lui, en compétition réclamés 13 peintures, qui sont sortis dans l’émission de chaînes de télévision russes en 2017. Films prétendre à la victoire dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur de travail, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure photographie, meilleur scénario et al.

Parmi les concours телепроектов – « Trotsky « , « le Docteur Richter », « le Démon de la révolution », « Ivanovy – Ivanovy » et d’autres Sera décerné un prix spécial du jury et prix de la « Porcelaine lotus » et « lotus d’Or », l’auteur d’un prix, le sculpteur Vladimir Kanevsky.

Le jury était composé de réalisateur, artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Nicolas Dostal, compositeur Maxime Période, l’écrivain Tatiana Ustinov et al.

Le canal de GNA sera diffusée à la cérémonie d’ouverture et de clôture du festival.