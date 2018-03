Le premier Forum russo-américaine de la jeunesse s’est ouvert à Orlando

NEW YORK, 4 mars. /Corr. TASS Natalia Славина/. Le premier tout-américain social, culturel et humanitaire forum russo-américaine de la jeunesse s’est ouvert samedi à Orlando (Floride). Où participent plus de 70 personnes – représentants de la jeunesse des organisations communautaires, des associations, des groupes sociaux et des clubs d’étudiants des états-UNIS. Ce sujet dans une interview avec le journaliste TASS dit Anna Кирьякова – président de l’organisation publique « Russo-américain sur le centre communautaire de la Floride », учредившей forum.

Populaire de la diplomatie entre la Russie et les etats-UNIS

Selon elle, les participants représentent plus de 20 différentes organisations et mouvements russe-américain des jeunes de différentes villes de New York, du New Jersey, en Floride, l’Illinois, la Californie, la ville de Seattle (état de Washington) et de Washington (district de Columbia).

« Notre objectif principal, a expliqué Кирьякова, – de déterminer les perspectives de développement russo-américain du mouvement de la jeunesse des états-UNIS, les organisations de compatriotes. Le forum est unique en ce que les plusieurs catégories de jeunes (âgés de 18 à 35 ans), vivant actuellement dans le pays. C’est comme les amérindiens, les étudiants qui apprennent juste la langue russe, la culture russe et ont un grand intérêt à la connaissance de la Russie et des russes, les jeunes gens, désireux de ne pas oublier ses racines historiques, se souvenir de leur culture, de langue maternelle et de les promouvoir sur le territoire des états-UNIS ». C’est pourquoi le forum est organisé sur les deux langues (anglais et russe.

« Nous voulons déterminer la direction de la coopération dans les projets humanitaires visant à la promotion de la langue russe et de la culture, de développer la diplomatie des peuples entre la Russie et les etats-UNIS, de renforcer l’héritage historique, la mémoire de l’histoire militaire – pour que les gens sachent réel, de la réalité des faits, et non pas l’interprétation des événements historiques », a souligné le fondateur du forum. On suppose que les participants valideront plan de travail conjoint des organisations de jeunesse pour les deux prochaines années, examineront des projets, de renforcer les liens entre les villes jumelées de deux pays, et de discuter de la possibilité d’une formation dans les universités russes, les citoyens étrangers et les compatriotes vivant à l’étranger.

Le partage d’un avenir sûr

Selon Кирьяковой, à l’heure actuelle chez les jeunes américains, les étudiants il ya eu un grand intérêt pour l’étude de la Russie et de tout ce qu’elle implique – la langue, la culture, l’histoire. « Le même intérêt, et très forte, il est parmi les russophones des jeunes qui ont déjà nés aux états-UNIS, soit déménagé dans un pays encore des enfants, a – t-elle. – En outre, nous essayons de créer des contacts et de construire des relations bienveillantes entre les peuples des deux pays, puisque tous les jeunes ont un désir commun – pour se développer, d’apprendre, de construire le partage d’un avenir sûr, visant à des relations amicales entre la Russie et l’Amérique ».

Selon le fondateur du forum, sur le territoire des états-UNIS est valable aujourd’hui plus de 300 différents russo-américain d’organisations, incluant initiatiques de mouvement, des écoles, des groupes variés, dont l’activité vise à « construire des ponts entre russes et américains cultures ». Ces jointure existe dans presque chaque état américain.

On suppose que le Forum russo-américaine de la jeunesse se tiendra chaque année. La forum est organisé avec le soutien de l’ambassade de Russie aux états-UNIS, le centre culturel Russe de Washington, Russo-américain du centre culturel, du Patrimoine et de plusieurs autres russes et des institutions américaines.