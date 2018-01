Le premier ministre de la Pologne a appelé à ne pas oublier ce qui s’est passé Auschwitz

VARSOVIE, le 27 janvier. /TASS/. Le premier ministre Polonais Mateusz Моравецкий, s’exprimant samedi lors d’une cérémonie consacrée à la 73e anniversaire de la libération par l’armée Rouge du camp de concentration nazi d’Auschwitz-Birkenau, a appelé à ne pas oublier la tragédie d’Auschwitz et de ne pas laisser se propager le crime et les idéologies.

Les manifestations passent ce soir dans le musée créé sur le site de l’ancien camp de la mort. Y prennent part plusieurs dizaines d’anciens prisonniers, des fonctionnaires, des représentants du clergé.

Voir aussi







Parti de la libération d’Auschwitz: dans les yeux des prisonniers a été une joie, que s’est achevée l’enfer



Selon Моравецкого, « les camps de la mort, comme des avertissements doivent rester dans notre mémoire ». « L’incident est alors un terrible crime a été séparé de la paix n’est pas seulement un haut mur de barbelés, mais terrible, sombre, d’hitler, de l’idéologie nazie », – dit-il, soulignant qu’aujourd’hui, « ne peut pas être prise à aucune idéologie criminelle, comme l’allemand au nazisme, le communisme, le racisme, l’antisémitisme ».

« Nous allons rappeler les mécanismes de la mort, qui sont alors appliquées. Nous devons nous souvenir », a ajouté le chef du gouvernement polonais. « A Auschwitz, le mal a fait preuve le côté obscur, dit – il. – Nous devons nous battre pour la vérité et la justice, donner de l’espoir au monde entier ».

Lors de la cérémonie de l’ex-détenus a partagé avec l’assemblée ses souvenirs. Marie Херл a transmis l’histoire de sa famille – la mère, les frères et sœurs qui sont tombés dans le camp de concentration d’Auschwitz. Enfant, elle a survécu à la séparation d’avec la famille, et après la fin de la guerre, étant l’enfant adopté dans une famille polonaise, a trouvé sa terre natale et ma mère à Vitebsk. Un autre ex узница Bronislava Каракульская dit, comme deux et a échappé à la mort dans des fours crématoires, plus tard, en devenant l’un des rescapés de l’Oscar Шиндлером.

Dans le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, les nazis ont tué plus de 1 million de juifs, de leur intimidation dans les chambres à gaz et brûlés dans les fours crématoires. Selon diverses sources, y sont morts de 1,5 million à 2 millions de personnes de différentes nationalités, dont environ 15 millions de citoyens soviétiques. Les prisonniers du complexe de camps de concentration ont été libérés par l’armée Rouge le 27 janvier 1945.