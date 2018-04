Le chef de l’Allemand de football de l’union Райхард Grindel

MOSCOU, le 11 avril. /Corr. TASS Michael Личков/. Chapitre Allemande de football (DFB) Райхард Grindel espère fructueuse collaboration et l’échange d’expérience avec la russie de football union (RFU). Ce qu’il a dit TASS.

Auparavant, on apprend que le 15 novembre, à Leipzig, aura lieu un match amical entre les équipes de la Russie et de l’Allemagne.

« À l’automne débute la Ligue des nations, à cet égard, assez difficile à ramasser des adversaires pour organiser des matchs amicaux, c’est pourquoi je voudrais remercier l’union Russe de football pour avoir accepté de jouer un match amical entre les équipes de la Russie et de l’Allemagne. Dans notre pays, beaucoup de fans avec des racines russes, c’est pourquoi nous sommes convaincus que ce match amical avèrera extrêmement intéressant. Allemand de football de l’union se trouve dans un environnement très chaud les relations avec la RFU et espère une coopération et un échange d’expériences entre les deux pays », a déclaré Grindel.

« En mai également, à Volgograd, doit avoir lieu un match amical entre юношескими les équipes de l’Allemagne et de la Russie. Il ne sera pas seulement un hommage à la mémoire, mais aussi un hommage à la tradition. Volgograd est historiquement important pour les deux pays, en premier lieu, je veux dire le 75e anniversaire de la bataille de Stalingrad, qui fête cette année. Il est très important que nous construisons ces amicales des ponts entre notre jeunesse et de notre pays », a ajouté Grindel.

La slection de la Russie a rencontré l’équipe d’Allemagne de cinq fois. En septembre 1994, dans un match amical qui s’est tenue à Moscou, les russes, les footballeurs ont subi une défaite avec un score de 0:1; en juin 1996, la slection de la Russie nouvelle défaite des allemands, cette fois en phase de groupes du championnat d’Europe, s’inclinant en anglais de Manchester avec un score de 0:3; en juin 2005, dans le prochain match amical de l’équipe de la Russie et de l’Allemagne à Mönchengladbach ont joué un nul 2:2. Aussi préfabriqués rencontré dans les éliminatoires de la coupe du monde 2010, les russes ont alors perdu les deux matchs (1:2, 0:1).