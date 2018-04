Le président de la Juventus: le système de видеопомощи des arbitres doit être introduit dans la Ligue des champions

Andrea Agnelli

© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

TASS, le 12 avril. Le système de видеопомощи des arbitres (VAR), vous devez utiliser les matches de la Ligue des champions. Cette opinion a été exprimée par le président italien de la Juventus, Andrea Agnelli, dont les paroles conduit le portail de Football Italia.

Mercredi, la Juventus away battu l’espagnol Real madrid en demi-match des quarts de finale de la Ligue des champions avec un score de 3:1, mais n’a pas pu sortir à la prochaine étape du tournoi, perdu la première réunion – 0:3. L’attaquant du Real madrid Cristiano Ronaldo a marqué un penalty, qui a été nommé à additionnel à la deuxième тайму. Après cette controverse avec l’arbitre était expulsé le gardien de but de l’équipe italienne de Gianluigi Buffon.

« Nous devons rester calme et d’analyser la situation », a déclaré Agnelli. – Je vois un certain nombre de pays qui ont imposé le VAR dans leurs championnats, vu les différends dans les matches de coupe d’europe, causés clubs italiens. Ce qui nous prouve que dans la Ligue des champions système видеоповторов est absolument nécessaire. Il ne s’agit pas d’un ou deux points, et que, pour aller de l’avant dans un grand tournoi, qui apporte beaucoup d’argent et de prestige, nous ne pouvons pas permettre que de tels incidents se reproduisent ».

Auparavant, la fédération Internationale de football (FIFA) a officiellement approuvé l’utilisation de la VAR sur le championnat du monde de 2018 en Russie. Les tests du système видеопомощи des arbitres a été approuvé par le conseil International des associations de football en 2016. Le système a été mis en œuvre dans le mode de test sur une période probatoire de deux ans dans le championnat n’est pas parmi les plus grands, par exemple, dans la deuxième division de la primauté de l’Italie, également le système a été testé sur le club coupe du monde 2016, qui s’est déroulé au Japon, et de la Coupe des confédérations de la fifa 2017 en Russie. La saison en cours, VAR est utilisé dans les championnats d’Italie, d’Allemagne, des états-UNIS, ainsi que dans la Coupe d’Angleterre.