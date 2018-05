Le président de la « Real madrid: les conversations sur les soins de Ronaldo du club sont des spéculations

Cristiano Ronaldo

TASS, le 27 mai. Les conversations sur le départ de l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo de la de football du Real madrid n’est pas contestée. Ce sujet a déclaré le président du Real madrid Florentino Pérez, cité par le journal espagnol Marca.

« Real madrid » pour la troisième fois consécutive, il est devenu le vainqueur de la Ligue des champions

« Real madrid » pour la troisième fois consécutive, il est devenu le vainqueur de la Ligue des champions. Le samedi en finale le club de madrid, avec un score de 3:1 a battu les anglais de Liverpool. Dans une interview après le match, Ronaldo a déclaré qu’il était très bien dans le « Real », et dans les prochains jours, il va tout dire sur son avenir. De nombreux MÉDIAS ont considéré les mots », comme un soupçon de quitter le Real madrid ».

« Chacun a le droit de dire ce qu’il veut. La chose la plus importante est le club, dans ces jours, il est important que de ce que nous sommes devenus les champions. Nous parlons toujours de ces choses, comme les soins de Ronaldo, mais cela n’arrive jamais », a déclaré Perez.

Ronaldo a rejoint le Real madrid en 2009, de Manchester United, en ce moment, le plus cher joueur de l’histoire (€93,4 millions d’euros). Le portugais est cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, le quadruple le possesseur du ballon d’Or, deux fois champion d’Espagne et trois fois champion d’Angleterre, vainqueur de la Coupe et de la super coupe de ces pays, le vainqueur de la coupe du monde des clubs et vainqueur de la super coupe de l’UEFA. L’équipe du Portugal footballeur gagne le championnat d’Europe 2016. Le contrat de cristiano Ronaldo avec le Real madrid peut accueillir jusqu’au 30 juin 2021.