Antoine Griezmann

© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

TASS, le 5 mai. Le président espagnol Atletico madrid, Enrique Cerezo, a exprimé sa confiance dans le fait que l’attaquant Antoine Griezmann restera dans le club de football. Les mots Cerezo conduit « Газета.Ru » avec un lien sur la Cadena SER.

Auparavant, il a que 27 ans, le français peut aller à Barcelone. Club catalan va payer pour le footballeur le montant minimum de l’amortissement de €100 millions, прописанную dans le contrat.

« Je n’ai aucun doute que Griezmann restera dans l’Atlético madrid pour la saison prochaine, a déclaré Cerezo. – Il est un joueur de l’Atlético et le restera ».

Griezmann a rejoint l’Atlético de Madrid Сосьедада » en 2014. Au cours de la saison du championnat d’Espagne, l’attaquant a passé 30 matches, qui a marqué 19 buts et fait huit passes décisives. Dans la composition de l’équipe de France, le footballeur a joué 49 matches et a marqué 19 buts. Le championnat d’Europe 2016 Griezmann est devenu le meilleur buteur du tournoi, marquant six buts.