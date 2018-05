Le président de l’UEFA a critiqué les plans de Infantino sur l’injection de 25 milliards de dollars de fonds de l’Arabie Saoudite

Le président de l’UEFA Aleksandar Чеферин

TASS, le 23 mai. Le président de l’Union des associations européennes de football (UEFA), Alexander Чеферин critiqué la publicité active le chef de la fédération Internationale de football (FIFA), Gianni Infantino de la proposition d’investissement privé de la fondation de l’Arabie Saoudite sur l’injection de 25 milliards de dollars dans le nouveau format de la coupe du monde des clubs. Il est rapporté par l’agence AP.

Чеферин au cours de la discussion de la politique de l’union Européenne sur la commercialisation de l’élite du sport, a déclaré aux parlementaires que le football n’est pas vendu.

« Je ne peux pas accepter le fait que certaines personnes, aveuglés par le désir de profit, envisagent la possibilité de vendre son âme de tournois de football les fondations privées dont la réputation n’est pas claire. Tant que je serai président de l’UEFA, nous n’allons pas poursuivre des objectifs égoïstes ou de se cacher derrière de faux prétextes », a déclaré Чеферин.

Auparavant, dans une lettre qui a été adressée aux membres du conseil de direction de la FIFA, le président de l’organisation Gianni Infantino a demandé aux représentants de six des confédérations de football de discuter de nouveaux détails de l’offre sur l’injection de 25 milliards de dollars dans le nouveau format de la coupe du monde des clubs. Selon les informations, le journal américain The New York Times, l’un des investisseurs potentiels est japonais de télécommunications медиакорпорация SoftBan. Il est prévu que la société va parrainer un nouveau tournoi de 2021 à 2033 année.

En mars 2018 Infantino a déclaré que la FIFA dans un délai de deux mois doit discuter de la possibilité d’un investissement de 25 milliards de dollars de l’inconnu du consortium. Le délai a expiré le 20 mai, mais aucun progrès dans cette affaire n’a pas été observé.

À l’heure actuelle de la FIFA a reporté son plan de signer de 12 ans, un accord de partenariat avec le consortium avant le début de la coupe du monde 2018 en Russie. Selon les informations de l’agence, les négociations bientôt reprendre.